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Yavru caretta caretta ağa takıldı

İhlas Haber Ajansı - Hamdi Yörür - Yerel
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Yavru caretta caretta ağa takıldı DEKAMER'den balıkçıya teşekkür Muğla'nın Bodrum ilçesinde balıkçı ağına yavru bir deniz kaplumbağası takıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Yavru caretta caretta ağa takıldı

DEKAMER'den balıkçıya teşekkür

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde balıkçı ağına yavru bir deniz kaplumbağası takıldı. Balıkçı tarafından ağdan kurtarılan kaplumbağa yeniden denize bırakıldı.

Türkbükü Mahallesi açıklarında ağ atan Yiğit Kaptan teknesinin ağlarına caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası takıldı. Ağı çeken kaptan, ağda mahsur kalan kaplumbağayı kurtarıp denize attı. O anlar, cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ninsosyal medya hesabından kaplumbağanın kurtarılma görüntüleri paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"LIFE Medturtles projesi kapsamında DEKAMER'in deniz kaplumbağaları hakkında eğitim verip anket yaptığı balıkçılar deniz kaplumbağalarını korumaya devam ediyor. Bodrum Türkbükü açıklarında Yiğit Kaptan teknesinin ağından çıkan Yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas)'nı tekrar denizle buluşturan balıkçı Yiğit Bey'e duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. LIFE projesi kapsamında balıkçılar ile yaptığımız çalışmalar devam ediyor.

Yavru caretta caretta ağa takıldı

Yavru caretta caretta ağa takıldı

Yavru caretta caretta ağa takıldı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Yerel

Kaplumbağa, Türkbükü, Bodrum, Muğla, Yerel, Haberler

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