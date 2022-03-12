Yavaş'ın "Dolmuşçuların talebini karşılayamayız" sözlerinin ardından Bursa Büyükşehir'den dikkat çeken çıkış: 20 milyon TL destek sağladık

ANKARA (Haberler.com) - Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, petrol fiyatlarını da yükseltti. Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde benzin ve motorin fiyatlarına kısa sürede ciddi oranlarda zam geldi. Zamların ardından işlerini yürütmekte zorluk geçen otobüsçü esnafı da Ankara'da kontak kapatma kararı aldı.

"TALEPLERİN KARŞILANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bugünkü ekonomik şartlarda, özel halk otobüsü esnafının maliyetlerine karşılama konusunun ne vatandaşların ne de belediyelerin karşılaması mümkün değildir. Bugünkü şartlarda özel halk otobüsü maliyetlerini karşılayamayız. Vatandaş özel aracını kullansın" ifadelerini kullandı.

BURSA'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: 20 MİLYON TL DESTEK VERDİK

Yavaş'ın bu sözlerinin ardından ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş benzin zamlarını vatandaşlara yansıtmamak adına 3 yılda 20 milyon TL ve üzeri ödeme yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "Destek ödemelerini halen sürdürüyoruz. Aylık yaklaşık 20 milyon lira olarak sağladığımız bu destek ödemeleri sayesinde Bursa'mızda ulaşımda sefer aksamalarının önüne geçildi. Bu sayede hem ücretsiz ulaşım hakkına sahip olan 65 yaş üstündeki büyüklerimiz hem de engellilerimiz ve yakınları ile şehit ve gazi yakınları hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadan rahatlıkla ulaşımlarını sağlayabiliyor. Yanı sıra halk otobüsü esnafımız verdiği emeğin karşılığı olarak evine ekmek götürebiliyor."

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