Yatırım Ortamınının İyileştirilmesini Öngören Tasarı Komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Tasarının tümü üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, uluslararası yatırım kararlarının, bir ülkede evrensel hukukun geçerliliğini arayacağını dile getirdi.

Diğer ölçülerin hiçbirisinin "evrensel hukukun geçerli olması" kuralını aşamayacağını belirten Temizel, "İstediğiniz kadar yatırım ortamını kolaylaştırın, bir yatırımcı açısından ölçü bu. Orada da ilerleyemiyorsunuz." dedi.

"Tarafsız ve bağımsız yargı bir ülkede konuşulmaya başlanmışsa, iş yapma kolaylığı konusunda rekorlar kırın, 'aman' derler." ifadesini kullanan Temizel, "İhalelerde ayrıcalıklar uygulanıyorsa istediğiniz kadar iş yapma kolaylığı sağlayın fayda getirmez. Önemli konulardan biri de ekonomi ile ilgili kuralların, yasaların sürekliliğidir. Yani sadece yatırım ortamının iyileştirilmesi yeterli olmuyor." diye konuştu.

Temizel, tasarıdaki düzenlemelere itirazlarının olmayacağını söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, hükümetin yapısal sorunlara reform çözümleri yerine palyatif tedbirler aldığını savunarak, "Bu tedbirler bizi girdaptan çıkaramaz." dedi.

Adalet ve bağımsız yargıyla ilgili Meclisin acil tedbirler alması gerektiğini ifade eden Paylan, "Ekonominin büyüdüğünü söylüyorsunuz. Ekonomik olarak büyüttüğünüz yukarıdaki bir avuç zengin ve patron. Yapmamız gereken 80 milyonu iyi hissettirmek." diye konuştu.

MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, tasarının yatırımların fevkalade artırılması konusunda ciddi bir katkı sağlayacağı kanaatinde olmadığını ancak tasarıyı destekleyeceklerini dile getirdi.

Ayhan, yatırım teşvik sisteminin acilen elden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, düzenlemeyle, yatırımcıların karşılaştığı sorunların hızla çözülmesinin, bürokratik süreçlerde zaman ve maliyet anlamında kazanç sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Öztürk, "Şirket kuruluş işlemlerinde maliyet ve süre azalacak. Belediye izin süreçlerinde azalma olacak. Tapu kayıt işlemleri hızlanacak. KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak." dedi.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerine geçilmesini oylayarak, toplantıyı 6 Şubat Salı günü devam etmek üzere kapattı.