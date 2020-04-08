Yatırım gurusu Jim Rogers: "Türkiye dahil gelişen piyasalarda yatırım fırsatları var"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Yatırım gurusu Jim Rogers: "Türkiye dahil gelişen piyasalarda yatırım fırsatları var" - Haberler
Avrupa Birliği, Jim Rogers, Avrupa, Güncel

Yatırım gurusu Jim Rogers: "Türkiye dahil gelişen piyasalarda yatırım fırsatları var"

Jim Rogers'ın röportajı -"Kesinlikle ABD'de ve büyük ihtimalle Avrupa'da daha fazla ekonomik bozulma ile karşılaşacağız" "Şaşırtıcı miktarda harcama yapıp, para basıyorlar.

08.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:06
Yatırım gurusu Jim Rogers: 'Türkiye dahil gelişen piyasalarda yatırım fırsatları var'

Jim Rogers'ın röportajı -"Kesinlikle ABD'de ve büyük ihtimalle Avrupa'da daha fazla ekonomik bozulma ile karşılaşacağız"

"Şaşırtıcı miktarda harcama yapıp, para basıyorlar. ABD şu anda dünyanın en borçlu ülkesi durumunda"

"Fırsatları araştırıyorum. Tüm gelişmekte olan piyasalar bu süreçte önemli ölçüde düştü. Şu an sizinle konuşmuyor olsaydım, aslında gidip Türk piyasasına bakıp, oradan alım yapıp yapmamayı değerlendirirdim"

LONDRA (AA) – GÖKHAN KURTARAN - Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan, Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, küresel piyasalarda borçlanmanın ve para basmanın çare olmadığını belirterek, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu gelişen piyasalarda yatırım fırsatlarının bulunduğunu belirtti.

Singapur'daki evinden AA muhabirine bağlanan 77 yaşındaki ünlü yatırımcı Rogers, "Anadolu Ajansı'nın doğum günü kutlu olsun. Mesleğiniz güvende. Birilerinin neler olduğuna ilişkin haber vermesi gerekiyor. Bu yüzden biz gelişmeleri anlatması için size ihtiyacımız var. Anadolu Ajansı'na nice 100. yıllar diliyorum." dedi.

Koronavirüsün (Kovid-19) küresel ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Rogers, "Dünya ekonomileri çöküyor. Bu kısmen virüs nedeniyle. Son 10 yılda ekonomiler art arda büyüme kaydetti. ABD için bu bir rekor. Hiç bu kadar uzun süreli olmadı. Öte yandan borçluluk inanılmaz şekilde arttı. Bu arada çok fazla para basıldı. Amerika'da hisseler çok yükseldi. Zaten geç kalınmıştı. Bu olmasa başka bir şey olacaktı. Virüs geldi ve hepimize borsaların düşmesi için gerekçe verdi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ekonomisinde koronavirüsün etkilerinin ciddi şekilde görüldüğüne işaret eden Rogers "Şu anda evet ABD ekonomisi en çok zorlanan ekonomi. Çünkü virüs orayı vuruyor. Şimdi Çin iyileşiyor ama müşterileri durumunda olan ABD, Japonya ve ABD henüz toparlanmıyor. Bu yüzden Çin'in de toparlanması zor olacak. Kesinlikle ABD'de ve büyük ihtimalle Avrupa'da daha fazla ekonomik bozulma ile karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Henüz dip görülmedi"

Küresel ekonomide koronavirüs darbesinin izlerinin silinmesinin zaman alacağının altını çizen Jim Rogers, "Henüz dibi gördüğümüzü düşünmüyorum. Bu durumun yarattığı ekonomik zararı düşününün. Bu çok büyük zarar veriyor. Çok sayıda insan işini kaybetti. Çok sayıda insanın borcu var. Piyasalarda yükseliş görebilirsiniz fakat bu durumun yarattığı ekonomini düzelmesi zaman alacak. "dedi.

Rogers konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben önünüzdeki krizin benim hayatımda gördüğüm en kötü kriz olacağını düşünüyorum. Amerika'da gerileme ve resesyonların çoğundan daha uzun sürecek. Kesinlikle birkaç aydan uzun sürecek. Kesinlikle bir yıldan uzun bir süre. Normalde resesyon ve daralmalarda süre bu. Bu durumunda toparlanması 2 yıldan uzun sürer diyelim. Bu tamamen politikaların duruma nasıl cevap vereceğine bağlı. Genelde politikacılar hata yapar ve durum daha da kötüleşir."

"Para basmanın sonuçları uzun vadede kötü olacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında yeniden seçilebilmek için buna uygun bir politika uyguladığını belirten Rogers, "Şaşırtıcı miktarda harcama yapıp, para basıyorlar. Bu gelecek 8-9 ay için harika. Peki benim çocuklarıma, ya bana ne olacak? ABD şu anda dünyanın en borçlu ülkesi durumunda. Bunun üzerine çok büyük bir yeni borç ekiyor şu anda. Hayır, bu uzun vadede çok kötü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Jim Rogers, "2008 yılında bizim dünyada faiz oranlarını azaltabilmek gibi bir seçeneğimiz vardı. Şu anda böyle bir seçeneğimiz yok. Faizler zaten sıfır seviyesinde. Önümüzdeki 2-3 sene zarfında faizler yeniden yükselecek ve bu kez herşey daha da kötüleşecek." dedi.

"Gelişen piyasalarda yatırım fırsatları var"

Gelişen piyasalardaki yatırım fırsatları ile ilgilendiğini belirten Rogers, Çin'de ve Rusya'da son dönemde bazı hisse alımları yaptığını söyledi. Rogers, "Fırsatları araştırıyorum. Çin hisseleri geçen seneki seviyesinin yüzde 60 altında. ABD hisseleri şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini görüyordu. Genelde düşük seviyedeyken bir şeyleri satın almak daha iyidir. Japonya'ya bakıyorum fakat henüz alım yapmadım." İfadelerini kullandı.

Türkiye'deki yatırım fırsatların ilişkin olarak ise Rogers, "Tüm gelişmekte olan piyasalar bu süreçte önemli ölçüde düştü. Şu an sizinle konuşmuyor olsaydım, aslında gidip Türk piyasasına bakıp, oradan alım yapıp yapmamayı değerlendirirdim. Tüm gelişmekte olan piyasalar dağıldı. Bu durum genelde (yatırımcılar için) fırsatlar sunar." dedi.

"Belçika bölünecek mi, İspanya bölünecek mi?"

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla Avrupa'da ayrılıkçı hareketlerin de yükselmesinin beklendiğini belirten Jim Rogers, "Avrupa'da bildiğiniz üzere birçok ayrılıkçı hareket mevcut. O politikacılarda olanlardan cesaret alıp, bakın orada işe yaradı biz de yapalım diyecekler. Sadece İtalya'da, Belçika'da, İspanya'da değil, bir çok yerde bu tip ayrılıkçı hareketler var." İfadelerini kullandı.

Rogers, "Ekonomi kötüleştikçe insanlar hep suçlayacak birilerini bulur, yeni bir günah keçisi bulur. Ayrılıkçılar 'onların suçu bu, ayrılalım" diyebilecek. Ne kadar (ayrılmak konusunda) başarılı olurlar bilmiyorum. Fakat bu tür hareketler güçlenecek, piyasaları daha da sarsacak. Belçika bölünecek mi, İspanya bölünecek mi? Bu hareketlerin artması insanların daha da endişelenmesine neden olacak." dedi.

Yatırım gurusu Jim Rogers: 'Türkiye dahil gelişen piyasalarda yatırım fırsatları var'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yatırım gurusu Jim Rogers: "Türkiye dahil gelişen piyasalarda yatırım fırsatları var"
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı Haberler
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
'Karımla ilişkiye girdiler' diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
"Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Levent Dörter
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Kadın Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yatırım gurusu Jim Rogers: "Türkiye dahil gelişen piyasalarda yatırım fırsatları var" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 12:08:24. #1.15#
title