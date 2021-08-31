Yataktan pozunu paylaştı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de koronaya yakalandı
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Yataktan pozunu paylaştı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de koronaya yakalandı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Koronavirüs salgınına yakalananlar arasına ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de katıldı. Öztel, hasta yatağından yaptığı paylaşıma "Sayılı gün çabuk geçer" notunu düştü.

Son dönemlerin olay kadını Havva Öztel de dünyayı saran koronavirüsten nasibini aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık konuşulur hale gelen Öztel, hastalığa yakalanmasının ardından karantinaya girdi.

YATAKTAN POZUNU PAYLAŞTI

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde önce Karadeniz turu yapmış ardından da Marmaris'e geçmişti. Yaptığı paylaşımlarla kızını gölgede bırakan Havva Öztel yataktan bir pozunu paylaştı ve korona olduğunu söyledi.

"SAYILI GÜN ÇABUK GEÇER"

Aleyna Tilki'nin annesi paylaşımında "Hayat eve sığdı. Bugün 8. günüm iyiyim iyi. Sayılı gün çabuk geçer" dedi.

Yataktan pozunu paylaştı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de koronaya yakalandı
Yataktan pozunu paylaştı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de koronaya yakalandı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (2)
KALBİNDEN ÖPERİM: Yatarken bile makyajlı yatıyor ablamız. Ama illa yatak pozu.. Olmazsa olmaz!
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FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : İyi de bize ne
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
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Yataktan pozunu paylaştı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de koronaya yakalandı - Haberler Magazin
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