Yatakta Kardiyo sözleri nedir, Yatakta Kardiyo şarksını kim söylüyor?

DİS VE ZEYNEP BASTIK'TAN SES GETİREN DÜET: "YATAKTA KARDİYO"

Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Edis ve Zeynep Bastık, ortak çalışmaları "Yatakta Kardiyo" ile gündemi salladı. Şarkı yayına girer girmez sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılaştı. Hem sözleri hem de klibi, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

CESARETLİ, MODERN VE TARTIŞMALI

Özellikle parçanın sözlerinde geçen cinsellik vurguları ve klipteki sahneler, sosyal medyada ikiye bölünmüş yorumlara neden oldu. Kimi kullanıcılar bu unsurları fazla cesur bulurken, birçok dinleyici şarkının dinamizmini ve ikilinin uyumunu takdir etti.

BİR TARAFTA ÖVGÜLER, DİĞER TARAFTA ELEŞTİRİLER

Sosyal medya yorumlarında "Pop müzikte yenilik arayanlara ilaç gibi geldi" görüşü öne çıkarken, bazı takipçiler ise "Zeynep Bastık'a bu tarz uymamış" ya da "Edis'ten daha derin işler bekliyorduk" ifadeleriyle olumsuz değerlendirmelerde bulundu. YouTube'da da benzer şekilde beğeni ve eleştirilerin dengede olduğu dikkat çekti.

LİSTELERDE HIZLI YÜKSELİŞ

Tüm bu tartışmalara rağmen "Yatakta Kardiyo", yayınlandığı ilk 24 saat içinde Spotify Türkiye Top 50 listesine hızlı bir giriş yaptı. Şarkının klibi ise YouTube'da 1 milyon izlenmeyi çok kısa sürede aşarak büyük bir başarı elde etti.

YATAKTA KARDİYO SÖZLERİ

Söz : Shahriyar Ramazanzade

(EDIS)

Sensiz kalmak çok zor ama

Vakti gelmiş mecburum buna

Diye beni kandırma

/

Day by day

Alışıyorum sana

Karışıyorum

Bi de çalışıyorum

Daha yakın olalım

Oo ah hadi bakalım

/

(Zeynep Bastık)

Neden baby sen hep işi yokuşa süren

Bu demek oluyor ki sana boşuna güvendim

Aynısını yaşa bir bak hoşuna gider mi

Love like a shotgun kalbine mermi

/

(EDIS + Zeynep Bastık)

Çıkarmalı gidişine şapka

Ama yokluğunda uyku için haplar

Almamız gerekiyorken alttan

Ettik her ikimiz de bir aptallık

/

I wanna be your love no fuckbudy oh

Cause all of my attention stuck on you

Shawty want me to 40 dakka diyor

Çalışalım yatakta kardiyo

/

I wanna be your love no fuckbudy oh

Cause all of my attention stuck on you

Shawty want me to 40 dakka diyor

Çalışalım yatakta kardiyo/

/

(Zeynep Bastık)

Day by day

Alışıyorum sana

Karışıyorum

Bi de çalışıyorum

Daha yakın olalım

Oo ah hadi bakalım

/

(EDIS)

Neden baby sen hep işi yokuşa süren

Bu demek oluyor ki sana boşuna güvendim

Aynısını yaşa bir bak hoşuna gider mi

Love like a shotgun kalbine mermi

/

(EDIS + Zeynep Bastık)

Çıkarmalı gidişine şapka

Ama yokluğunda uyku için haplar

Almamız gerekiyorken alttan

Ettik her ikimiz de bir aptallık

/

I wanna be your love no fuckbudy oh

Cause all of my attention stuck on you

Shawty want me to 40 dakka diyor

Çalışalım yatakta kardiyo

/

I wanna be your love no fuckbudy oh

Cause all of my attention stuck on you

Shawty want me to 40 dakka diyor

Çalışalım yatakta kardiyo

I wanna be your love no fuckbudy oh

Cause all of my attention stuck on you

Shawty want me to 40 dakka diyor

Çalışalım yatakta kardiyo

I wanna be your love no fuckbudy oh

Cause all of my attention stuck on you

Shawty want me to 40 dakka diyor

Çalışalım yatakta kardiyo