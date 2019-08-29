Yatağa bağımlı oğluyla yaşam mücadelesi veren annenin sesi duyuldu

29.08.2019 10:31

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yatağa bağımlı 22 yaşındaki oğlu Yusuf Kurt'a bakmak zorunda olduğu için çalışamayan bu nedenle de maddi sıkıntı yaşayan Ayşe Kurt'un yardım çağrısı karşılıksız kalmadı. Hayırseverlerin yardımına koştuğu anne Kurt, "Evimize buzdolabı, çamaşır makinesi, kanepe gibi yepyeni birçok eşya geldi. Devletimizin bütün kurumlarından görevliler bizi ziyaret etti. İki gün boyunca ağladım. 'İyi insanlar varmış, yalnız değilmişim' dedim. Bütün hayırseverlere sesimizi duydukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Karabağlar'da yaşayan Ayşe Kurt'un sağlıklı olarak dünyaya gelen oğlu Yusuf Kurt, henüz 7 aylık iken beynin su toplaması nedeniyle yüzde 91 engelli hale geldi. Bu süreçte eşinden de ayrılan anne, oğlunun tüm bakımını tek başına üstlendi.

Yürüyemeyen, konuşamayan, yemek yemekte zorlanan ve zaman zaman boğulma tehlikesi geçiren oğluna yaşamını adayan anne, çalışamadığı için maddi sıkıntı içine düştü. Ayda 1300 TL evde bakım aylığı ile hem kirasını ödeyen hem de kendisiyle oğlunun geçimini sağlamaya çalışan Ayşe Kurt, bozulan buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinin yenisini alamadı. Oğlu için doktorların önerdiği kan şurubu, keçi sütü gibi takviye gıdaları da alamayan anne, DHA aracalığıyla hayırseverlere seslenerek, yardım istedi. Annenin sesine kulak veren hayırseverler de hemen harekete geçip, anne ve oğlunun yardımına koştu.

Ayşe Kurt, "Evimize buzdolabı, çamaşır makinesi, kanepe gibi yepyeni birçok eşya geldi. Devletimizin bütün kurumlarından görevliler bizi ziyaret etti. Kaymakamlık, belediye, sosyal hizmetlerden görevliler gelip, Yusuf'u gördü, eksiklikleri tespit etti. Halen çalışmaları devam ediyor. Yusuf'un mama ve bez raporlarını yenilediler. Allah hepsinden razı olsun, iki gün boyunca ağladım. 'İyi insanlar varmış, yalnız değilmişim' dedim. Bütün hayırseverlere seslerimizi duydukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

'HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'

Yapılan yardımlarla birlikte evlerine neşe geldiğini söyleyen Ayşe Kurt, "Bütün devlet kurumlarından bir sürü görevli geldi. Hepsi tespit çalışmaları yaptı, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten çok mutlu olduk. Yusuf da çok mutlu oldu. Birçok hayırsever destek oldu. Arayanlar oldu, manevi destekler de bizim için çok önemliydi. Gıda yardımı yapanlar oldu, marketten bizim için alışveriş yapanlar oldu. Yusuf'un ihtiyaçlarını sorup, giderdiler. Bundan sonraki süreçte de oğlumla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yardımların devamı olur mu bilmiyorum. Olursa bizim için iyi olur ama olmasa da herkesten Allah razı olsun. Benim bütün yaşama amacım oğluma daha iyi koşullar sunabilmek" diye konuştu.

Kaynak: DHA