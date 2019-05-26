Yatağa bağımlı minik Hasan, fizik tedaviden yoksun kaldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde nefes borusu darlığı nedeniyle birçok hastalıkla boğuşan Hasan Şerif Civelek (5) ailesinin maddi imkansızlığından fizik tedaviyi bıraktı. Ailesi yatağa bağımlı haldeki Hasan'ın, uzuvlarının eklem yerlerinden bükülmemesi için fizik tedavinin şart olduğunu belirterek, evde bu hizmetin verilmesi için yardım istedi.

Manavgat'a 80 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları'nda bulunan kırsal Burmahan Mahallesi'nde oturan Refiye (42) ile Muhammet Civelek (38) çiftinin 2014 yılında dünyaya gelen çocukları Hasan Şerif, doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için birçok rahatsızlıkla doğdu. Doğumdan 6 ay sonra çocuklarındaki rahatsızlıkları fark eden aile önce doğumu gerçekleştirilen özel hastaneye, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan muayeneler sırasında minik Hasan Şerif'in nefes borusunun dar olduğu ve beynine yeteri kadar oksijen gitmediği belirlendi. Normal gelişimini tamamlayamayan Hasan, ayda bir defa ailesi tarafından Manavgat'tan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülüyor. İlk başlarda hastanede tedavisi sırasında doktorunun talebiyle fizik tedavi gören Hasan Şerif, ailenin ekonomik durumunun bozulması sonucu bu tedaviye devam edemez hale geldi.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Yatağa bağımlı yaşamını sürdüren, yattığı yerden sadece vücudunu hareket ettirebilen Hasan Şerif Civelek'in fizik tedavi görmeye devam etmemesi halinde uzuvlarının eklem yerlerinden bükülmeye başlayacağını ve çocuğun hareket kabiliyetini kaybedeceğini söyleyen ailesi, evde fizik tedavi verilmesi için yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Refiye Civelek, çocuğunun durumuna çok üzüldüğünü anlatırken, ilk başlarda hiç rahatsızlık belirtisi göstermediğini, doğumdan 6 ay sonra davranışlarında bazı gariplikler sezmeye başlayınca ilk önce doğumu gerçekleştirdikleri özel hastaneye gittiklerini kaydetti. Burada yapılan tetkiklerde hiçbir şey çıkmadığını söyleyen Refiye Civelek, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdük. Araştırdılar, çocuğun doğum sırasında engeli olmadığını söylediler. Zor doğum, oksijensiz kalmadan olduğunu söylediler. Raporunda da 'yaralama, oksijensiz kalma' yazıyor" dedi.

'FİZİK TEDAVİ EKİBİ GELMİYOR'

Çocuğun 3 yıl boyunca Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğünü, uzun süre yoğun bakımda kaldığını anlatan Refiye Civelek, "Biz, ayda bir defa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi nöroloji bölümüne gidiyoruz. Doktorumuz fizik tedavi görmesi gerektiğini söylüyor. Benim tek isteğim fizik tedavi görmesi. Bu konuda her yere başvurduk, köyümüze fizik tedavi ekibi gelmiyor, 'Sizin yolunuz uzak, yetkililer izin vermiyor, biz gelemeyiz' diyorlar. Bizim istediğimiz bu, başka bir şey değil. Çocuğun hareketi var. Ama fizik tedavi görmediği için elleri bükülmeye başladı. Ben kendi imkanlarımla bir sene götürdüm getirdim. Ama şimdi götüremiyorum, fizik tedavi ekibinin gelmesini istiyorum ama gelmiyorlar. Sıkıntımız bu" diye konuştu.

'DOKTORLAR SİZ GİDEMEZSİNİZ' DEDİ

Hasan Şerif'in nefes borusunun dar olduğunu aktaran Refiye Civelek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuğun nefes borusu dar, onun için İstanbul'a gitmek istedik. 'İstanbul'da tedavisi oluyor' denildi. Ama İstanbul'a para bulup gidemedik. Doktorlara birkaç defa İstanbul'u sordum, bana; 'imkansız siz gidemezsiniz' dediler. Samimi olduğum bir doktora sordum, bana, bizim ekonomik durumumuzu bildikleri için 'kızım, ben bile gidemem o hastaneye, değil sen' dedi. Çocuk çok kötüleşti, doktorların çözümü, boğazını açmak oldu. Şimdi böyle yaşıyor."

ELEKTRİK KESİNTİSİNE ÇARE

Hasan Şerif, dünyaya gelmeden önce mahallede kendilerine ait bir ev yaptırmaya başladıklarını söyleyen baba Muhammet Civelek de çocuğundaki rahatsızlıklar ortaya çıkınca ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşadıklarını, evin yarım kaldığını, buna rağmen içinde yaşamaya başladıklarını anlattı. Asgari ücretle Manavgat'ta bir otelde çalıştığını, mahalleye sadece haftada bir gün izinde gelebildiğini belirten Muhammet Civelek, Hasan Şerif'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edilmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun oksijen konsültasyonu cihazı verdiğini, kendisinin ise elektrik akım düzenleyici ve jeneratör aldığını, çocuğun sürekli oksijen konsültasyon cihazına bağlı olduğunu söyledi. Muhammet Civelek, yaşadıkları mahallenin kırsal olduğunu anlatarak, "Fizik tedavinin bir türlü çözümünü bulamadık. Ayrıca kış geldiğinde bizim burada devamlı elektriğimiz kesiliyor. Bu çocuk devamlı makinede. TEDAŞ'ı arıyorum, 'makinede hastam var' diye söylüyorum, bana 'bakım var, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz' diyorlar" dedi.



Kaynak: DHA

- Antalya