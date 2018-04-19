Yatağa Bağımlı Kızlarına Uzanacak Şifa Elini Bekliyorlar

ONUR ORHAN - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan öğretmen Hakan ve Hayal Dural çifti, üniversite tercihi yapacağı dönemde merdivenden düşerek yatağa bağımlı hale gelen 18 yaşındaki kızları Sevde Melike Dural'a uzanacak şifa elini bekliyor.

Sakarya Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve girdiği üniversite sınavında başarılı olan Sevde Melike Dural'ın hayatı, tercih yapacağı dönemde evlerinin merdiveninden düşüp beyin felci geçirmesiyle bir anda karardı. Hastaneye kaldırılan ve Sakarya'daki ilk operasyonun ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteriyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Melike, burada yaklaşık 35 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

Hayati tehlikeyi atlatmasına rağmen bir türlü iyileşemeyen kızları Melike için her şeylerini seferber eden öğretmen çift, kızlarının bir an evvel iyileşmesi için dua ediyor.

Evde yatağa bağımlı halde yaşayan kızlarının başından bir an olsun ayrılamayan acılı aile, maddi imkanları yetersiz kaldığı için Melike'nin kök hücre ve diğer tedavilerine yönelik yetkililerden yardım bekliyor.

Arkadaşları Melike'yi hiç yalnız bırakmıyor

Baba Hakan Dural (47), AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ve çocuklarıyla güzel giden hayatlarının 19 Temmuz 2017'de yıkıldığını söyledi.

Kızının o gün merdivenlerden düştüğünü anlatan Dural, ilk operasyonun Sakarya'daki hastanede yapıldığını, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteriyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüğünü belirtti.

İkinci operasyonun ardından kızlarının yaklaşık 35 gün yoğun bakımda kaldığını, durumunun çok ağır olduğunu, oraya ölüm tehlikesiyle gittiklerini fakat çok şükür kurtulduğunu aktaran Dural, "Melike şu anda 9. ayında. Eşimle çok zor günler geçirdik. Melike'nin iyileşmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama tabii ki sağlık konusu çok zor. Sayın Valimiz İrfan Balkanlıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un da destekleri var. Melike için herkesten yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Dural, arkadaşlarının Melike'yi hiç yalnız bırakmadığını dile getirerek, zaman zaman gelip kızlarına kitap okuduklarını söyledi.

Bundan 2 yıl önce ailecek umreye gittiklerini anlatan baba Dural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Melike demişti ki, 'Baba hacca da gelelim.' 'Tamam kızım, geliriz.' demiştim. İnşallah o günleri görürüz. Bir zaman Melike ile sohbet etmiştik. Melike'ye, 'Kızım niye bazen iyi insanların başına kötü şeyler gelir.' diye sormuştum. Melike demişti ki; 'Baba, dünya sır perdesinin olduğu bir dünyadır. Bazen insan ne kadar namaz kılsa da oruç tutsa da istediği seviyeye ulaşamaz. Allah bu çok sevdiği kuluna bir dert verir ve onu çok yukarılara taşır.' Böyle bir sohbetimiz olmuştu, yaklaşık 1,5 sene sonra da Melike'nin başına böyle bir şey geldi. 'İnşallah kalkacak.' diyoruz. Travma konusunda yardımı olacak doktorlarımızdan yardım bekliyoruz çünkü travma konusunda bazı yerlere hiç ulaşamıyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Derya Uludüz hanımefendinin bu konuda çok bilgili olduğunu biliyoruz ama biz kendisine ulaşamadık. Eğer bizi duyarsa o bize ulaşırsa gerçekten sevineceğiz. Belki Melike onun sayesinde kurtulacak."

"Sınav sonucunu öğrenmişti ama tercih yapamadı"

Kök hücre tedavisinin kızlarının iyileşmesi konusunda iyi olacağını öğrendiklerini belirten Dural, 10 gün önce Sağlık Bakanlığı'na da başvurularını yaptıklarını kaydetti.

Bakanlığın izniyle tedaviye başlanabileceğini vurgulayan Hakan Dural, "Bütün her şeyimizi bitirdik. Bakanlığın bu konuda bize yardımcı olacağını düşünüyoruz. İnşallah oradan izin çıktıktan sonra kök hücre tedavisini de yaptıracağız. Tabii bunlar pahalı tedaviler. Biz herkesten destek bekliyoruz." dedi.

Dural, kaza olmadan önce kızının sınav sonucunu öğrendiğini ancak tercih yapmaya fırsatı kalmadığını belirterek, Melike'nin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitmeyi istediğini söyledi.

"Eninde sonunda iyi olacağına inanıyorum"

Anne Hayal Dural (46) da kendi çektiklerinin bir önemi olmadığını ama kızının hayatının devam etmemesine çok üzüldüğünü söyledi.

"Daha 18 yaşında, hayatının baharında." diyen Dural, "Eninde sonunda iyi olacağına inanıyorum. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Tek istediğimiz bu. Yapılabilecek bir şey varsa onu kaçırmayalım, yapalım istiyoruz. Bunun için de bazen gücümüzün yetmediği, ulaşamadığımız durumlar oluyor. Günlük bakımını zaten yapıyoruz ama daha uzun tedavilerde imkanı olanlardan yardım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Devletin 3 ay fizik tedavi verdiğini ama Melike'nin hastalığının bitmediğini vurgulayan anne Dural, "Kızımız 9 aydır yatıyor, daha ne kadar sürecek, ilerleyecek hiç bilmiyoruz. Umudumuzu keseceğimiz bir yaşta değil." diye konuştu.

Hayal Dural, Melike'nin sakin, mutlu, pozitif bir kız olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir anda her şey değişebiliyor. Ama Allah'a çok şükür ölmedi. Onunla yaşıt öğrencilerim var, onu çok seviyorlar. Bu olay herkesi üzdü, çok şaşırttı. Ne kadar çok dostumuz olduğunu da gördük. İnsan kötü günde dostlarının değerini anlıyor. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hep ümitvarız. Eninde sonunda iyi olacağına inanıyorum. Kızımız gezmeyi çok seviyordu. Belki tekrar umreye gideriz, geziye çıkarız."