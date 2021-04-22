Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi
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Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi

İhlas Haber Ajansı / NUMAN GÜDER - Haberler | Güncel

Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi Malatya'nın yöresel tatlarından yassı kadayıf, bu yıl da Ramazan'ın en çok tercih edilen tatlısı oldu.

Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi

MALATYA - Malatya'nın yöresel tatlarından yassı kadayıf, bu yıl da Ramazan'ın en çok tercih edilen tatlısı oldu.

Malatya'da Ramazan ayında iftarlardan sonra en çok tüketilen tatlılar arasında yöresel tatlardan olan kadayıf ilk sırada yer alıyor. Gün boyu oruç tutan vatandaşlar, iftar sonrasında ise düşen kerleri nedeniyle tatlı olarak yassı kadayıf yiyerek kendine geliyor. Hafta sonlarında yasaklar nedeniyle insanlarda hafta içerisinde tatlıcılara giderek, sıcak sıcak hazırlanan tatlıları tüketiyor. Malatya'da ilk akla gelen yassı kadayıflar, tercihe göre Antep fıstıklı, cevizli veya kaymaklı olarak satılıyor.

Malatya'da tatlıcı esnafı Mehmet Emin Doğan, "Virüsten dolayı daha yoğunluk var. Çünkü hafta sonlarının sokağa çıkmanın yasak olması da yoğunluğun etkenlerinden. Özellikle Cuma günleri satışımız daha fazla oluyor" dedi.

Yassı kadayıfın kilosunu cevizli olanı 14 liradan sattıklarını söyleyen Doğan, "Herkesin bütçesine uygun" ifadelerini kullandı. Yassı kadayıfın kilo fiyatı içine konulan malzemeler Antep Fıstığı, ceviz veya kaymak durumuna göre değişiyor.

Pandemi kurallarına uyduklarına dikkat çeken Doğan, "İş yerinin içerisine kimseyi almıyoruz. Mesafemize, maskemize ve temizliğimize dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya'da 15 yıldır bu mesleği yaptığını söyleyen tatlıcı esnaflardan Ali Sakan ise "Fiyatlar geçen sene ile enflasyona orantılı olarak arttı" dedi. Korona virüs algını sürecinde gece tek kişi çalışıp, iftara bir saat kala kapattıklarını dile getiren Sakan, "Salgın kurallarına uyuyoruz. Temizliğe, mesafeye, ve maskeye dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayında fazla tüketiliyor"

Bu arada, yassı kadayıf alan vatandaş Remziye Gürbüz de, fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, "Herkes alabilir, fiyatı çok uygun. Özellikle Ramazan ayında yatsı kadayıfı daha çok tüketiyoruz. Hem hafif hem de lezzetli olduğu için fiyat bakımından da uygun olunca almak istedim" dedi.

Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi
Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi
Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi
Yassı kadayıfa Ramazan ilgisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NUMAN GÜDER

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