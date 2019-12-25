Yaşlı ve engelli kadının kimliği için seferber oldular

25.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:10

Afyonkarahisar'ın Kızıldağ köyünde ikamet eden engelli ve yaşlı bir kadın kimliğini kaybedince İl Nüfus Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Köye Vali Mustafa Tutulmaz'ın emir ve talimatları doğrultusunda araç gönderen İl Nüfus Müdürlüğü ekipleri, kadının kimlik işlemleri için fotoğraf çektirip başvuru yapmasını sağladı. Yaşlı kadın şimdi resmi işlemleri için kullanacağı kimliğinin gelmesini dört gözle bekliyor.



Yaşlı ve engelli kadının kimliği için araç



Afyonkarahisar merkeze bağlı Kızıldağ köyünde ikamet eden 68 yaşındaki Abdil Özdemir, engelli eşi Nimet Özdemir'in (68) kimliğini kaybedince Afyonkarahisar Valiliğine başvurdu. Vali Mustafa Tutulmaz da konuyla bizzat ilgilenerek İl Nüfus Müdürü İlhan Eser'e talimat verdi. Eser, Vali Tutulmaz'ın talimatları ile imkanları el vermeyen aileye araç göndererek, Çay İlçe Nüfus Müdürlüğünde yaşlı ve engelli olan kadının işlemlerini başlattı. Yaşlı kadının önce fotoğrafı çekildi, ardından da işlemleri yapıldı. Yaşlı kadın şimdi kimliğine kavuşacağı günü dört gözle bekliyor.



"Vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alıyoruz"



Konuya ilişkin bir açıklama yapan İl Nüfus Müdürü İlhan Eser, "Devlet olarak her zaman milletimizle el ele gönül gönüle çalışıyor, elimizden geldiğince vatandaş memnuniyetini esas alarak görevimizi icra ediyoruz. Sayın Valimiz Mustafa Tutulmaz'ın emir ve talimatları doğrultusunda mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor ve vatandaşlarımızın aleyhine olan ne varsa lehine çevirme gayreti içerisinde oluyoruz. Bu bağlamda son olarak Kızıldağ köyümüzden bize başvuru yapan Abdil amcamızın kıymetli eşinin kimliğini kaybettiğini öğrendik. Kendi başına gelme imkanı olmadığı için kendisine araç göndererek evinden aldırdık ve işlemlerini başlattık, kısa sürede de tamamladık ve evine bıraktık. Bizim işimiz masa başında oturarak vatandaşımızın ayağımıza gelmesini beklemek değil, gerektiğinde bize gelemeyen vatandaşımızın ayağına gitmektir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA