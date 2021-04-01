Yaşlı nüfusu yüksek illerden Edirne'ye iki yeni huzurevi yapılacak
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Yaşlı nüfusu yüksek illerden Edirne'ye iki yeni huzurevi yapılacak

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Türkiye'nin yaşlı nüfusu yüksek illerinden Edirne'de, 2 yeni huzurevi yapılacak.

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Türkiye'nin yaşlı nüfusu yüksek illerinden Edirne'de, 2 yeni huzurevi yapılacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve hayırsever Bülent Uçar arasında, kentteki atıl kapasite bir binanın huzurevine dönüştürülmesine ilişkin protokol imzalandı.

Canalp, Valilik toplantı salonundaki programda, Türkiye nüfusunun yaşlanan bir seyri olduğunu anımsattı.

Yaşlılara büyük değer verdiklerini belirten Canalp, "Türkiye'de yaşlı nüfusun en yoğun olduğu illerden biri Edirne'dir. Dolayısıyla yaşlı nüfusa yönelik yürüteceğimiz kamu görevlerine ehemmiyet vermemiz gerekiyor." dedi.

Kurulacak huzurevlerinin yaşlılara yönelik yürütülecek hizmetlerin omurgası olduğunu vurgulayan Canalp, şunları kaydetti:

"En temel yükü taşıyan sütun burasıdır. Merkezde 250 kişilik bir yeni huzurevimizin inşasıyla ilgili proje yatırım programına girdi. İnşallah bu sene temelini atacağız. Mevcut huzurevinin yenilenmesinin yanında Uzunköprü ilçesinde de kullanım dışı olan eski meslek yüksekokulunu da huzurevine dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Kuracağımız huzurevi sıra bekleyen 122 yaşlı insanımızı da hizmet vermemizi sağlayacak. Buranın belli bir maliyeti var. Hayırseverlerimiz bu maliyeti bizimle paylaşacaklar. İnşallah protokolünü imzaladığımız huzurevinin kısa bir zamanda faaliyete geçtiğini görmüş olacağız."

Uçar da yaşlı vatandaşlar için ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Protokol törenine, Edirne Vali Yardımcısı ve Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.

Biri merkez diğeri Uzunköprü ilçesinde yapılacak 2 huzureviyle kentteki huzurevi sayısı 4'e çıkacak.

Yaşlı nüfusu yüksek illerden Edirne'ye iki yeni huzurevi yapılacak
Yaşlı nüfusu yüksek illerden Edirne'ye iki yeni huzurevi yapılacak
Yaşlı nüfusu yüksek illerden Edirne'ye iki yeni huzurevi yapılacak
Yaşlı nüfusu yüksek illerden Edirne'ye iki yeni huzurevi yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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