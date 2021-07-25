Yaşlı kadının kolyesini çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 kardeş tutuklandı
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Yaşlı kadının kolyesini çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 kardeş tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşlı kadının boynundan altın kolyesini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kardeş tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşlı kadının boynundan altın kolyesini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kardeş tutuklandı.

Akkapı Mahallesi'nde ikamet eden ve yürüme güçlüğü çeken Aysel B. (77), sokakta gezmek için yürüteç desteğiyle evinden ayrıldı.

Aysel B, yolda ilerlediği sırada yanına yaklaşan üç kişi boynundaki altın zinciri kopararak kaçtı.

Kadının yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin eşkalini tespit etti.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen zanlılar İbrahim S. (18), ağabeyi Şehmus S. (20) ve kardeşi B.S. (15) Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evlerine yapılan baskınla yakalandı.

Üç kardeşin "kapkaç" ve "hırsızlık" olaylarından emniyette çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, Şehmus S. ve B.S'nin de aynı suçlardan arandığı belirtildi.

Şüphelilerin, haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaşlı kadının kolyesini çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 kardeş tutuklandı
Yaşlı kadının kolyesini çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 kardeş tutuklandı
Yaşlı kadının kolyesini çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 kardeş tutuklandı
Yaşlı kadının kolyesini çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 kardeş tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Yürüteçle yürüyen kadının boynundaki altın kolyeyi çaldılar
Yürüteçle yürüyen kadının boynundaki altın kolyeyi çaldılar
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