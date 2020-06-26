Yaşlı kadın tüm uyarılara rağmen yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yaşlı kadın tüm uyarılara rağmen yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi

Yaşlı kadın tüm uyarılara rağmen yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi Belediye Başkanı Karadeniz: 'Biz teyzemizin şaka yaptığını düşündük, sözünün arkasındaymş' Giresun'un Eynesil ilçesinde belediye tarafından yeni dökülen beton yol yaşlı bir kadın tarafından kazma ile zarar verildi.

26.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:09

Yaşlı kadın tüm uyarılara rağmen yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi

Belediye Başkanı Karadeniz: 'Biz teyzemizin şaka yaptığını düşündük, sözünün arkasındaymş'

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde belediye tarafından yeni dökülen beton yol yaşlı bir kadın tarafından kazma ile zarar verildi. Belediye başkanı olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giresun'un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Abdigil Semtinde Eynesil Belediyesi tarafından yapılan yola çevredeki bir kadın tarafından kullanılamaz hale getirildi. Belediye işçilerinin uyarılarına rağmen elinde kazma olan kadın henüz beton dökülmüş yolu tarla kazar gibi kazmaya devam etti.Yolun önemli bir kısmana zarar veren kadın daha sonra oradan uzaklaşıp gitti.

"Yapma ana" demelerine aldırış etmedi

O anlar ise belediye işçileri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntüde belediye işçilerinin, "Yapma, etme anacığım yazıktır, günahtır, polisi arayacağız" denilmesine rağmen kadın betonu kazmayı sürdürdü.

Olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise; "Teyzeminin ana yol haricinde kendine ait bir evi var. Oranın harman dediğimiz yeşil alanı ve oraya giden ana yol dururken bizden önceki belediye yönetimi tarafından betonlanmış. Ama o arada iki buçuk metreye yakın daha tespitini yapamadığımız bir alan var buranın da betonlanmasını talep bizden ettiler. Bizde dedik ki öncelikle bu bölgede ana yolumuzu betonlayalım. Ondan sonra arda kalan beton miktarına göre oraları yaparız, sizin de işinizi görürüz. Ama şu anda ana yol dururken orayı yapamayız diye kendisine ve eşine telefonla bildirdim. O arada arkadaşlarımız çalışma yaparken teyzemiz demiş ki 'Eğer benim yolumu önce yapmazsanız bu yolu size yaptırmam' demiş. Arkadaşlar bunu bana iletince teyzemizin şaka vari bir tehdit yaptığını sanmıştık. Gerçek manada sözünün arkasında durarak arkadaşlarımız müdahale etmemiş. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Teyzemiz adına üzüldük. Bu boyuta varacağını bilseydik yine de teyzemini kırmak istemezdik. Biz zaten yapacağımızı söylemiştik. Çünkü orada yolu kesmiştik, belirli bir seviyeye indirmiştik yolu. Yine de teyzemizin gönlünü alacağız" ifadelerini kullandı.

Yaşlı kadın tüm uyarılara rağmen yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak Haber
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Haber
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti Haber
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu yine kadroda
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu yine kadroda
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit...
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Berat Albayrak Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Kadın Manisa Deprem
Şu an buradasınız: Yaşlı kadın tüm uyarılara rağmen yeni dökülen beton yolu kullanılamaz hale getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 20:18:35. #1.15#
title