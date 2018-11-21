82 Yaşındaki Kadın, Tek Başına Yaşadığı Evde Yaralı Bulundu

Antalya'da tek başına yaşadığı evde ayağı kayıp düşen Sevim Yılmaz (82), bir gün sonra yaralı bulundu. Yılmaz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KOMŞULARI, SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ

Olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında tek başına yaşayan Sevim Yılmaz'dan dün akşamdan beri haber alamayan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YERDE HAREKETSİZ BULUNDU

Gelen ekipler, eve girmeyi başaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibinin merdiven yardımıyla pencereden girdiği dairede Sevim Yılmaz, yerde hareketsiz bulundu.

AYAĞI KAYIP DÜŞMÜŞ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz'ın dün akşam saatlerinde ayağının kayması sonucu düştüğü, buna bağlı olarak da ayaklarında ve gözlerinde derin morluklar oluştuğu görüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sevim Yılmaz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.