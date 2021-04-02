Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı

Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın odası yerine balkona çıkarak düştü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görme güçlüğü çektiği için odası yerine balkona çıkan kadın 3 metre yükseklikten düştü.