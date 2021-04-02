Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı
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Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN - Haberler | 3. Sayfa

Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın odası yerine balkona çıkarak düştü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görme güçlüğü çektiği için odası yerine balkona çıkan kadın 3 metre yükseklikten düştü.

Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu

Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı

Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın odası yerine balkona çıkarak düştü

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görme güçlüğü çektiği için odası yerine balkona çıkan kadın 3 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Şefika Karabulut'un burnu dahi kanamadığı ve taburcu edileceği öğrenildi.

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre görme güçlüğü çeken Şefika Karabulut (80), odasını karıştırarak yanlışlıkla balkona çıktı. Balkonun kenarında bulunan alçak korkuluğa çarptıktan sonra dengesini kaybeden Karabulut, yaklaşık 3 metre yüksekten zemine çakıldı. Annesinin toprak zemine düştüğünü gören Ümit Karabulut 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kalırılan Karabulut'un burnu bile kanamadığı ve müşehade altında tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.

Annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yanlışlıkla balkona çıkarak düştüğünü söyleyen Ümit Karabulut, "Tuvalete gitmiş. Çıktıktan sonra ev diye balkona gitmiş. Balkondan aşağı düşmüş. Gözleri görmüyor. Görmediğinden dolayı karanlıkta eve gidiyorum sanıyor" dedi.

Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı
Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı
Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı
Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı
Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı
Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı
Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı
Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN

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