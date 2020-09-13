Vicdansız baba, engelli çocuğunu sandalyeyle acımasızca dövdü
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Vicdansız baba, engelli çocuğunu sandalyeyle acımasızca dövdü

Isparta'da birlikte yaşadığı yaşları 44, 53 ve 61 olan 3 zihinsel engelli çocuğundan birini döverken komşuları tarafından görüntülenen 82 yaşındaki şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından 2'si kız 3 engelli kardeş devlet korumasına alınırken, baba ise ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

13.09.2020 23:48 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:20

Isparta'da yaşları 44, 53 ve 61 olan 3 zihinsel engelli çocuğundan birini döverken komşuları tarafından cep telefonu ile görüntülenen 82 yaşındaki şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan baba, serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Davraz Mahallesi 3906 sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanın bahçe katından bağırma sesleri duyan vatandaşlar, pencereden baktıklarında A.A.'nın (82) zihinsel engelli çocuklarından H.A.'yı (61) dövdüğünü gördü.

ÇOCUĞUNU TOKATLADI, ÜZERİNE SANDALYE İLE BASTIRDI

A.A.'nın çocuğunu tokatladığı ve üzerine sandalye ile bastırdığını gören vatandaşlar, olayı bir yandan cep telefonuyla kaydederken, diğer taraftan da polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Polis, çocuğunu darp ettiği iddia edilen A.A.'yı gözaltına alırken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından darp edilen H.A. ile kardeşleri A.A. (44) ve M.A. (53) devlet korumasına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından baba A.A. serbest bırakıldı. Öte yandan, baba A.A.'nın çocuğunu dövdüğü anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Acımasız baba, engelli çocuğunu sandalyeyle darp etti
Acımasız baba, engelli çocuğunu sandalyeyle darp etti
Acımasız baba, engelli çocuğunu sandalyeyle darp etti
Vicdansız baba, engelli çocuğunu sandalyeyle acımasızca dövdü

Kaynak: İHA

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