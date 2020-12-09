Yaşlı adama saldıran eczane teknisyeni hakkında Eczacılar Odası'ndan soruşturma
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Yaşlı adama saldıran eczane teknisyeni hakkında Eczacılar Odası'ndan soruşturma

09.12.2020 17:40 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:46
Yaşlı adama saldıran eczane teknisyeni hakkında Eczacılar Odası'ndan soruşturma

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 73 yaşındaki parkinson hastası Sedat Keskin'i gittiği eczanede zorla dışarı atıp kaldırıma fırlatan eczane teknisyeni hakkında Kocaeli Eczacılar Odası tarafından soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 73 yaşındaki parkinson hastası Sedat Keskin'i gittiği eczanede zorla dışarı atıp kaldırıma fırlatan eczane teknisyeni hakkında Kocaeli Eczacılar Odası tarafından soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Korkmaz Sokak'ta meydana gelen gittiği eczanede eczane teknisyeni Velit Kaya tarafından zorla dışarı çıkartılıp kaldırıma fırlatıldı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan yaşlı vatandaş, Velit Kaya hakkında şikayetçi oldu. Konu ile ilgili Kocaeli Eczacılar Odası tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Eczane teknisyeni hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, yapılan saldırı kınandı.

"BU SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

"Odamıza üye olan bir eczacının sahip ve mesul müdür olduğu eczanesinde, 'Eczane teknisyeni' görevi ile çalışan bir personel tarafından parkinson hastası bir vatandaşa yönelik yapılan menfur saldırı, tarafımızca büyük bir üzüntüyle karşılanmış olup bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Ülkemizde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu döneminde, vatandaşlarımızın sağlığı için en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları olarak Kocaeli Eczacı Odasının ve eczacıların şiddetin her türlüsüne kati surette karşı olduğunu belirtir, bu sebeplerle ilgili eczacı hakkında idari soruşturma açılmasına karar verildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz" açıklamaları yer aldı.

(Mustafa Taşören/İHA)

Yaşlı adama saldıran eczane teknisyeni hakkında Eczacılar Odası'ndan soruşturma
Yaşlı adama saldıran eczane teknisyeni hakkında Eczacılar Odası'ndan soruşturma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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