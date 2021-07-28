YAŞLI ADAMA ÇARPMA ANI KAMERADA
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YAŞLI ADAMA ÇARPMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da, aniden yola çıkan Osman Doğan'a (71) otomobilin çarpma anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURDUR'da, aniden yola çıkan Osman Doğan'a (71) otomobilin çarpma anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde Burdur Armağan İlci Bulvarı'nda meydana geldi. Osman Durmaz'ın (31) kullandığı 07 AHZ 065 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Osman Doğan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp yola savrulan Doğan, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaza anını anlatan Osman Durmaz, Birden önüme doğru koşmaya başlayınca kurtaramadım dedi. Çarpma anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

YAŞLI ADAMA ÇARPMA ANI KAMERADA
YAŞLI ADAMA ÇARPMA ANI KAMERADA
YAŞLI ADAMA ÇARPMA ANI KAMERADA
YAŞLI ADAMA ÇARPMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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