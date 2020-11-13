Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı
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Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı

13.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:55

Konya'da yaşlı bir adam tarafından "Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt" sözleriyle uyarılan çarşaflı kadın, "Burası Osmanlı toprağı" şeklinde karşılık verdi. İkili arasındaki tartışmanın alevlenmesi üzerine devreye polisler girdi.

Konya'da yolda yürüyen çarşaflı kadın önünü kesen yaşlı bir adamın "Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt" şeklindeki sözlü tacizine maruz kaldı. Maruz kaldığı duruma bir hayli sinirlenen kadın, "Kendilerinden başka kimseye tahammülleri yok, susmayacağım. Burası Osmanlı toprağı. Benim nenelerim çarşafla peçeyle aldı burayı. Çanakkale'de mini etekliler olmadı. Senin hakkın yok benim çarşafıma laf söylemeye" diyerek tepkisini dile getirdi.

"KENDİ İLKENİZİN DEĞERLERİNE BİLE SAHİP ÇIKAMIYORSUNUZ"

Olayın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kıyafetine laf eden yaşlı adamdan şikayetçi olduğunu belirten kadın, "Madem Atatürk'ün inkılaplarını savunuyorsunuz, Atatürk bu ülkeye demokrasiyi de getirdi. Siz kendi ilkelerinizin değerlerine bile sahip çıkmıyorsunuz. Demokrasiyi savunan bir adam isen benim burada özgürce dolayabilme hakkım olduğunu da bilmen gerekir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMEK HAKARET DEĞİLDİR"

Kadının sözleri karşısında ne diyeceğini bilemeyen adam, kendisini, "Türkiye Cumhuriyeti demek hakaret değildir" sözleriyle savunmaya çalıştı.

Yaşlı adam, çarşaflı kadına 'Burası Arabistan değil' deyince ortalık karıştı
Haber Yorumları (39)
HAKKI DAYI: Ah orda olsaydım bakıyımki ne hakla bir kadının örtüsüne karşıyor sen git eşini kızı çıplak dolaştır zaten öyle yapıyorsunuz size kimse birşey diyebiliyormu ?Özgürlük ve çağdaşlık adı altında yamadığınız rezillik kalmadı sanane kadının başındaki örtüden ?O kadın bir iki dakika ordada feryat ediyor ama bir tane adam çıkıpta hesabını sormuyor al sana müslüman şehri Konya ama çıplak edepsiz ve ahlaksız biri beni taciz ediyor desin sözüm ona elli tane erkek geçinen kabadayı bozuntusu saldırırdı.
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SUÇ KİMDE: B u hadsiz adamın iğrençliği parklardaki o pis görüntülerdende beter bunlar neyapmaya çalışıyor yazık Müslüman olmak suçmu hiçmi Allahtan kokup kuldan utanmazsınız siz. . .
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HELAL ABLAYA: M. Kemal ATATÜRK''ün aileside çarşaflıydı bu Atatürkçü falan değil bizzat Atatürk düşmanı yaptığı iğrençliği kapamak için Atatürkün adına sığınacak kadar karaktersiz biri
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