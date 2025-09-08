Haberler

Yasemin Ergene nafaka alacak mı? Yasemin Özilhan neden boşandı?

Yasemin Ergene nafaka alacak mı? Yasemin Özilhan neden boşandı?
Güncelleme:
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Yasemin ve İzzet Özilhan'ın evlilikleri sona erdi. 14 yıllık birliktelik, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Haberler.com Stüdyosu'nda yayınlanan Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Özilhan çiftinin ayrılığını masaya yatırarak evliliğin perde arkasına dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Peki, Yasemin Ergene nafaka alacak mı? Yasemin Özilhan neden boşandı?

Yasemin Özilhan neden boşandı? Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği sona erdi. Çiftin ayrılığı, magazin gündeminin en dikkat çeken konularından biri oldu.

YASEMİN ÖZİLHAN NEDEN BOŞANDI?

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evlilikleri sona erdi. Bu durum kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. Özilhan çiftinin evliliği, Magazin Bahane programında masaya yatırıldı. Yasemin Özilhan'ın evliliği sonrası oyunculuğu bıraktığı ve ailesi tarafından yönlendirildiği belirtildi.

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene olarak tanınan ve evlendikten sonra oyunculuk kariyerini bırakan Özilhan'ın, bu kararı da ailesinin yönlendirmesiyle aldığı iddia edildi. Kariyerine devam etmeyen Özilhan'ın uzun yıllardır özel hayatına odaklandığı, ancak artık farklı bir yaşam biçimi tercih etmek istediği ifade edildi.

YASEMİN ERGENE NAFAKA ALACAK MI?

14 yıllık evliliğin sona ermesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri, Yasemin Ergene'nin nafaka alıp almayacağı oldu.

Boşanma sürecinin detayları kamuoyuna yansımadığı için nafaka konusunun nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor. Şu an için Özilhan çiftinin mali veya hukuki anlaşmalarına dair bir açıklama yapılmadı.

YASEMİN ÖZİLHAN (ERGENE) EŞİYLE AYRILDI MI?

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Yasemin ve İzzet Özilhan'ın evlilikleri 14 yıllık birlikteliğin ardından sona erdi.

