Yasemin Adar kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Yasemin Adar kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Yasemin Adar, spor hayatına gülle atma ile giriş yapıp sonrasında güreşte mücadele etmeye başladı. 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo'da rakibi'ni 7-0 yenerek Türkiye tarihinde kadınlarda ilk altın madalya kazanmayı başarmış olan Adar, pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek. Şampiyonluğu hedefleyen Yasemin Adar' ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yasemin Adar kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Yasemin Adar kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Yasemin Adar, spor hayatına gülle atma ile giriş yapıp sonrasında güreşte mücadele etmeye başladı. 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo'da rakibi'ni 7-0 yenerek Türkiye tarihinde kadınlarda ilk altın madalya kazanmayı başarmış olan Adar, pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek. Şampiyonluğu hedefleyen Yasemin Adar' ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yasemin Adar kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Yasemin Adar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

YASEMİN ADAR KİMDİR?

Doğum Tarihi: 6 Aralık 1991

Kaç yaşında: 29 yaşında

Nereli: Balıkesir

Spor: Güreş

Yasemin Adar,6 Aralık 1991 tarihinde Balıkesir'de doğan Türk güreşçi ve eski gülle atmacıdır. Spor hayatına gülle atma ile başlayan Adar, daha sonra güreşte mücadele etmeye başladı.

2016 Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar 75 kilo finalinde Yasemin Adar, altın madalyanın sahibi oldu. Türk güreşçi finalde Rus Alena Starodubtseva ile karşılaştı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir müsabaka çıkaran Yasemin, minderden 7-0 galip ayrılarak Türkiye'ye Avrupa Şampiyonası tarihinde kadınlarda ilk altın madalyasını getirdi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanarak, Türkiye'ye Avrupa Şampiyonası tarihinde kadınlarda ilk altın madalyayı getiren Yasemin Adar, bu başarıyı beklediğini söyledi. Riga'ya gelmeden önce başaracağına inandığını belirten Yasemin, "Buraya gelmeden önce bu madalyayı bekliyordum. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında altın madalyayı hep kıl payı kaçırdım. Bu sefer kendime çok inandım. Başaracağımı biliyordum" dedi.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları güreş branşında, kadınlar serbest stilde Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar, ikinci turda elendi. Türkiye'yi 75 kiloda temsil eden Yasemin Adar ise ilk turda Ukraynalı Alla Cherkasova'yı 3-1'lik skorla geçti. Milli sporcu, ikinci turda Rus rakibi Ekaterina Bukina'ya aynı skorla yenilmekten kurtulamadı.

2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar, altın madalyanın sahibi oldu. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli güreşçi, finalde bu yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Macar Zsanett Nemeth ile karşılaştı. Macar rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenen Yasemin, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek, altın madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda adını finale yazdırarak, dünya şampiyonalarında finale çıkan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin, Belaruslu rakibi Marzaliuk ile altın madalya mücadelesi verdi. Karşılaşmaya iyi başlayan ve 2-0 öne geçen milli güreşçi, daha sonra rakibinin 4 puanına engel olamadı. Mücadelede 4-2 gerideyken 2 puan kazanan Yasemin, Belaruslu sporcunun antrenörünün itirazının reddedilmesiyle 1 puan daha aldı ve maçı 5-4 galip tamamladı. Altın madalyaya uzanan Yasemin, Türkiye'nin kadınlarda dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan ilk güreşçisi oldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, altın madalya kazandı.

2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar, gümüş madalya aldı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde son dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, 76 kilo finalinde ABD'li Adeline Maria Gray ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan Yasemin Adar, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen milli sporcu Yasemin Adar, altın madalyaya ulaştı. Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonasınin dördüncü gününe, kadınlarda eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.Şampiyonaya unvanını korumak için gelen Yasemin Adar, Rus Ekaterina Bukina ile karşılaştığı kadınlar 76 kilo finalini, 4-3 kaybetti.

YASEMİN ADAR'IN BAŞARILARI

Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Adar, 72 kg kategorisinde altın madalya kazandı.

10 Mart 2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu.

Paris'teki 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 75 kg kategorisinde de altın madalya kazanarak Dünya Güreş Şampiyonası tarihinde ülkesi adına altın madalya kazanan ilk güreşçi oldu.

YASEMİN ADAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yasemin Adar, 1991 doğumlu olup 30 yaşında ve Balıkesirlidir.