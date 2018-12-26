Yaşayan En Büyük Zihin' Ödülü

Dünyanın en önemli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' ödülünü Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'e verildi.

Forbes Dergisi'nin 100'üncü yaşını kutlamak amacıyla İstanbul Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenen törenle ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede, Yakın Doğu Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel adına ödülü, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel aldı. İş ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı gecede, 24 isim 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri Ödülü' nün sahibi oldu.

"Fikirleri ve zihinleriyle iş dünyasına yön verenlere teşekkürler"

Gecede konuşma yapan Forbes Dergisi Yayın Yönetmeni Burçak Güven, Türk ekonomi tarihine yön veren, yaptıklarıyla iz bırakan ve önemli değişikliklere imza atanlara teşekkür etti. Burçak Güven, "Büyük dönüşümler meydana getirmiş, bugüne imzalarını atan ve dolayısıyla geleceğe damgasını vuracak bu önemli isimlere, yani Türkiye'nin yaşayan büyük zihinlerine Forbes Dergisi olarak bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşayan en büyük zihinler

Forbes dergisinin 100'üncü yaşında verdiği 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' ödülüne, Dr. Sunat Günsel'in yanı sıra; Ahmet Çalık, Asım Kibar, Abdullah Kiğılı, Ali Nihat Gökyiğit, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Fuat Tosyalı, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Hamdi Akın, Hakkı Yıldız, Hüsnü Özyeğin, Mehmet Kutman, Murat Ülker, Mehmet Ziylan, Nihat Özdemir, Nevzat Aydın, Oya Eczacıbaşı, Ömer Koç, Tuncay Özilhan, Suzan Sabancı, Ümran Beba, Yahya Kiğılı ve Zeynep Bodur Okyay sahip oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA