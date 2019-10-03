03.10.2019 13:57

"YaşaTır" isimli tır Anadolu'yu gezerek kan ve kök hücre toplayacak

Çukur oyuncularından kanserli çocuklar için seferberlik başlattı

İSTANBUL - Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi "Çukur"un oyuncuları ve Kansersiz Yaşam Derneği', kanser hastalığının tedavisinde önemli rol oynayan kök hücre ve kan bağışı farkındalığına dikkat çekmek için "Çukurda Umut Var-Umut Yaşatır" sloganıyla sosyal sorumluluk kampanyası başlattı. Çukur dizisi oyuncularının da destek verdiği kampanya kapsamında İstanbul, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'i gezecek olan "YaşaTır" adı verilen 80 kişilik mobil eğitim tırı, bu ilçelerde kan bağışı ve donörlük konusunda bilgilendirme çalışmaları yaparak, kan ve donör bağışları toplanacak.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi "Çukur"'un oyuncuları ve Kansersiz Yaşam Derneği', kanser hastalığının tedavisinde önemli rol oynayan kök hücre ve kan bağışı farkındalığına dikkat çekmek için "Çukurda Umut Var- Umut Yaşatır" sloganıyla sosyal sorumluluk kampanyası başlattı. Cihangir Ceyhan, Burak Dakak, Hare Sürel, Tansu Biçer, Salih Kalyon, Mustafa Karlıtepe, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, Aytaç Uşun gibi Çukur dizisi oyuncularının da destek verdiği kampanya kapsamında İstanbul, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'i gezecek olan "YaşaTır" adı verilen 80 kişilik mobil eğitim tırı, bu ilçelerde kan bağışı ve donörlük konusunda bilgilendirme çalışmaları yaparak, kan ve donör bağışları toplanacak.

"Kan ve kök hücre bağışı toplayacağız"

Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz, "Arkamızda gördüğünüz 'Çukurda Umut Var' tırımızla birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Dizideki entegrasyonda ilk Yamaç ile birlikte Öykü'yü izlediniz. ve hepimiz çok duygulandık. Bu süreçten sonra Öykü nakil oldu ve çok sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor. Diğer tarafta 16 yıldır ilik bekleyen Beytullah'ı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bu çok zorlu bir yolculuk. Öykü ve ailesinin de özellikle değindiği bu iş kişilerle ilgili değil, genel ile ilgili olmasıydı. Biz de Kızılay ile birlikte çıkacağımız bu yolda. Kan ve kök hücre bağışı toplayacağız. Bu bağışlar toplandıktan sonra da taranmasıyla ilgili yapılması gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Herkesin hastanedeki çocukları ziyaret etmesi lazım"

Projeye gönülden büyük destek verdiğini ifade eden Oyuncu Cihangir Ceyhan, "Bizim burada olmamız insanları bilinçlendirme adına bir yarar sağlayacaksa ne mutlu bize. Hastanede hasta çocuklarımızı ziyaret ettim. Çok mutlu oldular. Herkesin onları ziyaret etmesi lazım. Oradaki insanların buna çok ihtiyacı var. Bende yakınlarını kanserden kaybetmiş birisi olarak gerçekten moral çok önemli bu konuda. Bu konuyla alakalı zarar görmüş birisi olarak, aile olarak moral çok önemli. Onun için hastaların ziyaretine gidin. Onlarla sohbet edin. Yanlarında olun" diye konuştu.

"Erken teşhis ve kök hücre bu hastalıkta çok önemli"

Proje ile çok sayıda hastaya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Oyuncu Kadir Çermik, "Çukur ailesi olarak kansersiz yaşam derneğine küçük de olsa bir destek verebildiysek gerçekten biz de çok mutluyuz. Erken teşhis ve kök hücre bu hastalıkta çok önemli. Bu konuda tüm halkımızın çok daha duyarlı olmasını ve elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyoruz. Bununla ilgili sizlerde bizlere destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA