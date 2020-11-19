Yaşar Yıldırım kimdir? Yaşar Yıldırım kaç yaşında, ne iş yapmaktadır? Yaşar Yıldırım biyografisi nedir?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Yaşar Yıldırım biyografisi nedir?

1956 yılında Ankara'nın Kızılcahamam beldesinde doğan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Yaşar Yıldırım biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YAŞAR YILDIRIM KİMDİR?

1956 yılında Ankara'nın Kızılcahamam beldesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. Ankara Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çeşitli sosyal derneklerde çalışmalarda bulundu. 1980 yılında da Ülkü Ocakları Derneği'nin genel başkanı olarak görev aldı. Bunun yanında bazı gazete ve dergilerde de yazılar yazdı.

1991 Türkiye genel seçimlerinde de Refah Partisi listesinden Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı oldu.

1994 senesinde de Kızılcahamam Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu dönemde bölge hızlı bir şekilde termal turizmin merkezi haline geldi ve 'Türkiye'nin Davos'u' diye anılmasını sağlayan yatırımlar gerçekleştirildi. Daha sonra 2000 yılında MHP Ankara il başkanı olan Yıldırım, 2 yıl boyunca bu vazifesini yürütmüştür.