Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek şarkıları, biyografisi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?
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Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek şarkıları, biyografisi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

12.02.2021 09:02 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:07
Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek şarkıları, biyografisi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

Şarkıları, özel hayatı ile gündemden düşmeyen isim Yaşar İpek, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu. Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek şarkıları, biyografisi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

Hafta içi, her gün Star ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olacak Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek şarkıları, biyografisi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

YAŞAR İPEK KİMDİR?

22 Aralık 1979, Diyarbakır doğumlu Yaşar İpek, Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah'ın küçüklük karakterini canlandırdı.

YAŞAR İPEK ŞARKILARI

Günümüzde ise bir çok albümün altına imzasını atan sanatçı piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır. Bugüne kadar yapmış olduğu albümler;

Aşkım,

Okul Bitince,

Yanlışa Af Yok,

Arada Bir,

Kapı Zili,

Sus,

Allah Var

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