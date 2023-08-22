Zonguldak'ta trafik kazası: Sürücüler yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kazanın şiddetiyle araçlar refüje sürüklendi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında ilçenin Perşembe beldesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü ismi henüz öğrenilemeyen seyir halindeki 67 ADC 429 plakalı otomobil önündeki yüklü kamyondan tomruk düşünce aniden yavaşlamak zorunda kaldı. Ardında seyir halinde olan 67 ACJ 707 plakalı Skoda marka otomobil duramayarak çarptı. Kazanın şiddetiyle iki araç refüje doğru sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüleri tedbir amaçlı ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak trafik akışını sağladı. İki araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK