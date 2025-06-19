Zonguldak'ta Temizlik İşçisi Ekmek Atıklarını Kuşları Beslemek İçin Topluyor

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Turgay Ertürk (45), 15 yıldır çöpten topladığı ekmek artıkları ile parklardaki kuşları besliyor. Ertürk, "Onları ellerimle beslemek bana huzur veriyor. Çöpe atılan ekmek atıklarına çok üzülüyorum" dedi.

Alaplı ilçesinde belediyenin temizlik işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Turgay Ertürk, her sabah süpürge ve küreğiyle cadde ve sokakları temizliyor. Ertürk, çalıştığı sırada çöpe atılan bayat ekmekleri özenle toplayıp parka gidiyor ve güvercinleri elleriyle besliyor. Hem hayvan sevgisiyle hem de israfın önüne geçme düşüncesiyle bu alışkanlığını sürdürdüğünü söyleyen Ertürk, "Onları ellerimle beslemek bana huzur veriyor. Çöpe atılan ekmek atıklarına çok üzülüyorum. Göreve başladığım ilk günden bu yana, çöp kutularının kenarına bırakılan ekmekleri toplamaya özen gösteriyorum. Elimden geldiğince güvercinleri ve diğer sokak hayvanlarını aç bırakmamaya çalışıyorum" dedi.

'GÖRÜNCE ETRAFIMA TOPLANIYORLAR'

Çevresindeki insanların da bu alışkanlığını bildiğini söyleyen Ertürk, "Bazen insanlar, bayat ekmekleri poşetleyip çöp konteynerlerinin yanına bırakıyor. Ben de o ekmekleri alıp parka götürüyorum. Güvercinler beni görünce hemen etrafıma toplanıyor. Bazen sokak köpekleri ve kediler de geliyor. Onları besledikten sonra işime geri dönüyorum" diye konuştu.