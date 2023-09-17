Zonguldak'ta Sonbaharın Mest Eden Manzarası

Zonguldak'ın Tosunlar köyü ve şelalesi, sonbaharda ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla büyüledi. Doğa harikası renkler ve güzellikler, ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

Zonguldak'ta mest eden sonbahar manzarası böyle görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Devrek ilçesine bağlı Tosunlar köyü ve şelalesi sonbaharda ortaya çıkan eşsiz manzara havadan dron ile görüntülendi.

Havaların soğumasıyla birlikte 508 metre rakımlı Tosunlar Köyü'nde ortaya çıkan doğa harikası görüntüleri adeta mest etti. Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Tosunlar köyü ve şelaleleri bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk şelaleleri ile eşsiz bir güzellik barındırırken, sonbahar güzelliği ile birlikte oluşan renk cümbüşü ve doyumsuz manzarası ile de misafirlerine görsel şölen sundu.

Zonguldak'ın iç kısımlarına doğru gidildiğinde bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı şelale göl ve akarsularla bütünleşirken, bölge sonbaharda doğaseverlerin, dron operatörlerinin ve fotoğrafçıların vazgeçilmezi haline geldi.