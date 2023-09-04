Zonguldak Belediyesi tarafından düzenlenen 'Toplu Sünnet Şöleni'nde 71 çocuk heyecan ve mutluluk yaşadı. Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen şölen, Kapuz Plajı Sosyal Tesislerinde düzenlendi.

Zonguldak'ta 71 çocuk toplu sünnet şenliğinde buluştu.

Zonguldak Belediyesi tarafından düzenlenen 'Toplu Sünnet Şöleni'nde 71 çocuk heyecan ve mutluluk yaşadı. Kapuz Plajı Sosyal Tesislerinde düzenlenen sünnet şölenine, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları, ZBEÜ Hastanesi Başhekimi Doçent Dr. Özcan Pişkin, Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katılım sağladı.

Dr. Ömer Selim Alan, sünnet şöleninde yaptığı konuşmasında; 'Bugün gerçekleştirdiğimiz 'Toplu Sünnet Şöleni'nde çocuklarımızın ve kıymetli ailelerinin sevincine ortak olduk. Evlatlarımıza sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Rabbim mürüvvetlerini de göstersin inşallah.' şeklinde konuştu. - ZONGULDAK