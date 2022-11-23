Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yazılı ve sözlü mülakat nasıl olacak?

Ziraat Bankası sınav sonuçları ,sınava katılan adayların gündeminde yer alıyor. İdare ve Mühendislik alanında sınava dair olan adaylar genel yetenek, genel kürütül, yabancı dil ve alan bilgisi testlerine yanıt verdi. Pek, Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Değerlendirme nasıl yapılıyor? Yazılı ve sözlü mülakat nasıl olacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Milyonlarcabankacı adayın girdiği Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları için geri sayım başladı. Yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve daha yüksek puan alarak değerlendirmeye tabi tutulacak olan adaylar, sözlü mülakata çağrılma hakkını kazanacak. Peki, Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Değerlendirme nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

YAZILI VE SÖZLÜ MÜLAKAT NASIL OLACAK?

Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup başarılı olmak için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.

En yüksek puanlı adaydan başlayarak, her bir alan için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen "Sınav İtiraz Formu" doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.

ZİRAAT BANKASI HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Bankadan yapılan duyuruya göreile 250 kişilik kadro için başvuru daha önce alınmıştı. Bu kapsamda yayımlanan ilana göre alımlar,

30 Müfettiş Yardımcısı ( Ziraat Bankası AŞ Teftiş Kurulu ),

120 Uzman Yardımcısı ( İstanbul Genel Müdürlük ),

1.500 Servis Görevlisi ( Türkiye Geneli ),

100 Uzman Yardımcısı ( Ziraat Katılım Bankası İstanbul Genel Müdürlük ),

300 Servis Görevlisi ( Ziraat Katılım Türkiye Geneli ),

kadrolarında yapılacak personel alımı yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre gerçekleşecek.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.

Mülakatta 60'ın altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.

Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

Adaylar, her bir sınav alanı için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.