Zihinsel Engelli Çocuğun Doğum Günü Polislerle Kutlandı

KÜTAHYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zihinsel engelli İbrahim Emeç'i (8) evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Kütahya'da Saray Mahallesi'nde oturan Hicran ve Ömer Emeç çiftinin tek çocuğu olan zihinsel engelli İbrahim Emeç, doğum gününü polislerle kutlamak istedi. Anne Hicran Emeç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp çocuğunun doğum günü için polislerden yardım istedi. Kütahya Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İbrahim'in doğum gününü kutlamak için Asayiş ve Çocuk Şubesi ekiplerini görevlendirdi. Eve giden polis ekipleri İbrahim ile doğum günü pastasındaki mumları söndürerek, oyuncak polis aracını hediye etti. Küçük İbrahim de kendi çizdiği ve polis araçlarının bulunduğu resimleri, kendisini ziyarete gelen polislere verdi.

'BİZİ MUTLU EDEN POLİSLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Anne Hicran Emeç, oğlunun geçen akşam sokakta kaçan bir şüpheliyi yakaladıklarını görünce doğum gününü polislerle kutlamak istediği söyleyerek, "Oğlum bugün yeni yaşına girdi. Tek hayali polis olmak. Geçen gece polisler bizim sokağımıza da kaçan bir kişiyi yakalamışlar ve oğlum da onları görmüştü. 'Doğum günümü polislerle kutlamayı istiyorum' dedi. Ben de 112'yi arayarak polislerle görüşmek istediğimi, telefona bakan polise de durumu anlattım. Sağ olsunlar geri dönüş yaptılar ve şimdi de polislerimiz oğlumun doğum günün kutlamak için evimize geldi. Hepsinden özellikle emniyet müdüründen, amirlerden ve evime gelerek oğlumu, bizi mutlu eden polislerimizden Allah razı olsun"dedi. Polis ekipleri, doğum gününü kutladıktan sonra İbrahim'i polis aracına bindirdi.