Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde yaşayan Fadime ve Zekeriya Onat çifti, 50 yıldır aralıksız Türkiye Gazetesi okuyor. Zekeriya Onat, Almanya'da haber alamadığı için Türkiye Gazetesi'ne abone olmaya başladığını ve 50 yıldır okuduğunu belirtti.

- Zekeriya dedenin 50 yıllık "Türkiye" tutkusu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde yaşayan Fadime ve Zekeriya Onat çifti, 50 yıldır aralıksız Türkiye Gazetesi okuyor.

Eşi Fadime Onat'ın elini tutarak "Bizimki nasıl sevdaysa Türkiye de o sevda" diyen Zekeriya Onat (76), 1972 yılında işi sebebiyle gittiği Almanya'da 70'li yılların sonunda radyo, televizyon ve telefon olmamasından dolayı haber alamadığından Türkiye Gazetesi okumaya başladığını söyledi. Okuduğu gazeteleri ilk zamanlar abone olmadığı için biriktiremeyen Onat, abone olduktan sonra biriktirmeye başladı.

50 yıldır aralıksız Türkiye Gazetesi okuduğunu söyleyen Onat, "1972 yılında Almanya'ya gittim. 1 kız, 1 oğlum var. 70'li yılların sonunda başladım. Tercüman Gazetesi vardı. Onu bırakınca mecbur kaldım Türkiye Gazetesi okumaya. O zamanlar radyo, televizyon ve telefon yok. Mecbur kaldım gazete okumaya. Biriktirdim. Orada abone değildim. Orada parayla alıyordum. Buraya gelince abone oldum. 50 yıldır aralıksız Türkiye Gazetesi okuyorum. Şimdi 76 yaşındayım. Şimdiki gençler ne okuyorlar ki. Bir telefonları var, onunla oynayıp duruyorlar" dedi.