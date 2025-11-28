Haberler

Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan Genç Kız Hayatını Kaybetti

Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan Genç Kız Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tavuk yemeği sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. Diğer iki kardeşinin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle başvurduğu hastanede hayatını kaybeden Neslinur Topal (18), toprağa verildi. Lise mezunu Topal'ın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandığı öğrenildi.

Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde önceki gün tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri Furkan Topal (10) ile Ramazan Topal (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Topal, aynı gün hayatını kaybetti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valiliği olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Seydikemer ilçemizde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kardeşten Neslinur T. (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer iki kardeşin tedavileri devam etmektedir. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup, zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve Adli Tıp raporları sonucunda netleşecektir. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerimizin konuya ilişkin çok yönlü çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'GÖZLE GÖRÜLÜR BİR BULGUYA VEYA DEĞİŞİME RASTLANMADI'

Neslinur Topal'ın dün otopsi işlemleri tamamlandı. İlk otopsi değerlendirmesinde; iç organlarda gözle görülür bir bulguya veya değişime rastlanmadığı belirtildi. Topal'ın vücudundan alınan tüm örneklerin toksikolojik ve histolojik incelemeye gönderildiği, kesin sonucun kimya ihtisas raporunun ardından ortaya çıkacağı kaydedildi. Yetkililer, şu an için zehirlenmeye ilişkin net bir tespitin bulunmadığını ifade etti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri sonrası Neslinur Topal'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Topal için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene; Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, aile yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede büyük üzüntü yaşayan anne Selimiye Topal ile baba Musa Topal, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi. Neslinur Topal'ın cenazesi, gözyaşları arasında Ortaköy Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Seydikemer Anadolu Lisesi'nden mezun olan Topal'ın YKS'ye hazırlandığı öğrenildi.

'ÇEŞİTLİ İDDİALAR DOLAŞIYOR'

Diğer yandan Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Elim bir olay sonucu genç kızımızı kaybettik. Hayatının baharında toprağa vermek zorunda kaldık, çok üzgünüz. Allah ailesine sabırlar versin. Çeşitli iddialar dolaşıyor ancak AFAD ekiplerinin ve savcılığın araştırmaları sürüyor. Kızımızın ölüm nedeniyle ilgili şu an net bir şey söylememiz mümkün değil" dedi.

2 KARDEŞİN DURUMU AĞIR

Hastanedeki tedavileri süren diğer 2 kardeşin ise önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildikleri belirtilirken, durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.