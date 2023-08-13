Zamanının büyük fabrikası olan su değirmeni 4 asırdır hizmet veriyor

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 4 asırlık tarihi su değirmenleri, geleneksel yöntemlerle buğday ve mısır gibi ürünleri öğütüp un haline getirerek vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.

Taraklı ilçesinin Mahdumlar Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 400 yıllık su değirmeni, adeta tarihe tanıklık etmenin yanı sıra vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Zamanının büyük fabrikaları olan su değirmenleri 4 asırdır aynı yöntemle buğday, arpa, mısır gibi tahıl ürünlerini öğüterek doğal un elde edilmesini sağlıyor. Gelişen teknolojiye direnen değirmen günümüzde halen dere yatağından akan su ile asırlardır faaliyetine devam ediyor. Eski zamanlarda yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan vatandaşların gelerek bu değirmende tahıl öğüttüğünü aktaran bölge halkından Mehmet Pilavcı, askeri haritalarda değirmenin işaretli olduğunu, fabrikaların üretim yapmadığı takdirde bu değirmenin tahıl öğütebileceğini aktardı.

"Değirmenimizin 400 yıllık geçmişi var ve aktif olarak çalışıyor"

Değirmen hakkında bilgi veren bölge halkından Mehmet Pilavcı, "Zamanının büyük fabrikaları bu değirmenler. Şu anda bile askeri haritalarda gösteriliyor, kimse bunun farkında değil. Zamanında un, hayvanlara yem yapılıyordu. Kırma-yarma dediğimiz yemler yapılıyordu. Elektriğin çok olmadığı zamanlarda buralarda un yapılıyordu. Şu an elektrikli değirmenler, fabrikalar çıkınca kendini biraz yitirmiş durumda. Yine de askeri haritalarda bu değirmenler 3 yıldız şeklinde varlar. Olumsuz bir durum olsa ve bazı fabrikalar faaliyet dışı kalsa insanlar gıda ve un ihtiyaçlarını yine bu değirmenlerden karşılama imkanı bulabilirler. Değirmenimizin 400 yıllık geçmişi var ve aktif olarak çalışıyor. Değirmenimiz Taraklı ilçesi merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mahdumlar Mahallesi'nde. Rahmetli babam anlatırdı; geçmişte Göynük Çayı donmuş, diğer değirmenlerdeki sular donunca o yöredeki yani 40-50 kilometre uzaklıktaki tüm insanlar bu değirmene yüklenmiş. Zamanında 4 taş olarak çalışan değirmenimiz şu anda tek taş olarak çalışıyor" dedi.

"4 taş üzerine çalışıyordu, şu an tek taş olarak faaliyet gösteriyor"

Değirmenin mahalle için önemli olduğunu aktaran bölge halkından Ahmet Işık ise, "400 yıllık değirmenimiz, geçmiş zamanlarda köyümüz için çok önemliydi. 4 taş üzerine çalışıyordu, şu an tek taş olarak faaliyet gösteriyor. Tarihi bir geçmişi var ve hala devam ediyor çalışmaya. Köyümüzde böyle bir değirmen olmasından dolayı memnunuz. Çevre köylerden de gelenler oluyor bu değirmene. Tarihi değirmenimizi görenler hayretle bakıyor ve merak ediyorlar" diye konuştu.