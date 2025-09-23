Haberler

Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz

Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz
Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz
Şanlıurfa Viranşehir'de DEM Partili belediyenin zabıta müdürü Tayyar Direk'in pazarcı esnafını sıraya dizip azarladığı görüntüler tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler daha sonra belediyenin sayfasından kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde belediyenin zabıta müdürünün, pazarcı esnafını sıraya dizerek sert şekilde uyarması sosyal medyada büyük tepki topladı.

"ŞIMARMAYIN" ÇIKIŞI

16 Eylül'de pazar alanında denetim yapan DEM Partili Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Tayyar Direk ve ekibi, pazarcı esnafını sıraya dizdi. Direk, "Ben size iyi niyet gösterdiğim müddetçe siz şımarıyorsunuz. Bundan sonra kendinize bir çekidüzen vereceksiniz. Şeridi geçmek suçtur, cezai işlem uygulanacak" sözleriyle pazarcıları uyardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kayıt altına alınan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tepkiler üzerine görüntülerin belediyenin sayfasından kaldırıldığı öğrenildi.

Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz

YAŞLI ESNAFLAR DA VARDI

Zabıta müdürünün azarlarcasına konuştuğu esnafın arasında yaşlı kadın ve erkeklerin de bulunması dikkat çekti. O anlar, sosyal medyada "ekmeğini kazanan insanlara yapılmamalı" yorumlarıyla tepki gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Yaşam
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Bu ülkeye idari nezaketi Ak parti getirmiştir eskiden hastaneye gitsen hademe kuyruğa dizerdi bir devlet dairesine girip çıkana kadar illallah ederdik

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Doğrusunu yapmış keşke müdürler aynı tavrı gösterse

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

amir gayet makul uyarmış art niyet aramayalım

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoğuz:

pazarda 10 kişi yok pazarcıları sıkıştırmanın ne anlamı var müdür amacın ne bırak zaten millet batmış gitmiş

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFırat Duran:

Zabıtalar aşırı egolu, biz de bir olay yaşadık, bize yok savcı olsan içeri giremezsin vali gelse almam falan dediler. 2 gün sonra müdüryle kusura bakmayın demeye gelmişlerdi xd

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
