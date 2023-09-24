Yumurtalık'ta Kimyasal Atık Havuzunda İşçi Ölümü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan kimyasal atık havuzuna düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan diğer işçi ise hastaneye kaldırıldı.