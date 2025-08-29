Yüksekova'da Berivanlar Yayla Hayatına Dönüyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin İnanlı Mahallesi'nde yaşayan besicilerin yaz ayları ile birlikte yayla hayatı başlıyor. 'Berivan' olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar da kamyonetlerle sağım yapılan ovaya geliyor. Koyun ve keçilerden sağdıkları sütlerden otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak geçimlerini sağlayan ve kışlık ihtiyaçlarını karşılayan kadınlar, günün stresini ise halay çekerek gideriyor.

Yüksekova ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı Mahallesi'ndeki besicilerin yaz aylarıyla birlikte yayla mesaisi başlıyor. Süt sağımı yapan yaklaşık 60 kadın kamyonetlerle 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beyaztaş Yaylası'ndaki sağım yapılan ovaya geliyorlar. Sağdıkları sütlerden otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak geçimlerini sağlayan ve kışlık ihtiyaçlarını karşılayan 'Berivanlar' günün stresini de halay çekerek gideriyor.

'EKİM AYININ SONUNA KADAR KOYUN SAĞIMI YAPACAĞIZ'

Geleneklerini sürdürdüklerini belirten Rabia Çakır, "Sabah saatlerinde kamyonetlere binerek Beyaztaş Yaylası'na geliyoruz. Burada koyunlarımızın sağımını yaptıktan sonra sütlerimizi bidonlara koyup araçlarla köyümüze taşıyoruz. İşimiz bittikten sonra günün stresini atmak için kadın erkek birlikte halay çekiyoruz. Ovada bir saat halay çektikten sonra kamyonetlere binip evlerimize dönüyoruz" dedi.

Ekim ayının sonuna kadar çalışmalarının sürdüğünü anlatan Şükran Ayhan ise, "Berivanlık zor meslek ve zahmetli bir iş. Ekim ayının sonuna kadar koyun sağımı yapacağız. Sağım işimizi bitirdikten sonra stres atıyoruz. Ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Buda bizleri oldukça mutlu ediyor" diye konuştu.