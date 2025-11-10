Haberler

Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yılında tüm yurtta saygıyla anıldı. Saat 09.05'te sirenler eşliğinde hayat dururken, binlerce kişi Dolmabahçe Sarayı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Atatürk'ün vefatının ardından çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken, vatandaşlar "Hiçbir ölüm bu kadar ölümsüz olmadı" yorumlarıyla duygularını dile getirdi.

  • Atatürk'ün vefatının 87. yılında yurt genelinde anma törenleri düzenlendi.
  • Saat 09.05'te sirenler çalındı ve bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
  • Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün odasını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yılında yurt genelinde anıldı. Saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde hayat bir dakikalığına dururken, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sarayın önünde uzun kuyruklar oluştururken Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen fotoğrafları da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"HİÇBİR ÖLÜM BU KADAR ÖLÜMSÜZ OLMADI"

Paylaşılan fotoğrafların altına "Ah bir 10 yıl daha yaşasaydın güzel Ata'm", "Allah'ın sevgili kuluymuş, nasılda parlıyor yüzü", "Hiçbir ölüm bu kadar ölümsüz olmadı", "Şerefli ve onurlu ve vakur bir naaş. Ruhu şad olsun", "Allah rahmet eylesin. Ömrü savaş meydanlarında geçmiş bir yetim. Mekanı cennet olsun", "Allah sana gani gani rahmet eylesin", "Bir ulusa harcanmış ömür", "Nurlar içinde uyu büyük Atam, ruhun şad olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o fotoğraf kareleri;

Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCan Reno:

tüyler diken

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

DÜNYANIN EN BÜYÜK LİDERİ BAŞ KOMUTAN DÜŞMANLARI ZIRLATA ZIRLATA DİZE GETİREN ULU LİDER.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

SEN RAHAT UYU ATAM. İLKE VE İNKILAPLARINA SONSUZA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Mk provakatör haber kanalı sizi devran değişsin ilk sizi patlatıcaz bütün provakatör yayınlarınız kayıt altında merak etmeyin şimdi bu fotoğrafları yayınlamanın ne anlamı var !

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Aynadaki Yabancı beklenenden erken final kararı aldı

ATV'de büyük umutlarla başlayan dizi erken final yapıyor
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Aynadaki Yabancı beklenenden erken final kararı aldı

ATV'de büyük umutlarla başlayan dizi erken final yapıyor
CHP kurultay davasında gerekçeli karar! İstinaf detayı dikkat çekti

CHP kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı
Yaşlı kadın evinin bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı

Yaşlı kadın bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay kafaları karıştırdı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Rıdvan Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası

Galatasaray'ın yenildiğini gören Dilmen'den bomba şampiyonluk iddiası
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Havalandırma boşluğundan gelen ses polisleri harekete geçirdi
Düşme hattındaki takıma puan kaybeden Mourinho hakemlerin üzerine yürüdü

Yine şov peşinde
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.