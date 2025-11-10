Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yılında yurt genelinde anıldı. Saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde hayat bir dakikalığına dururken, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sarayın önünde uzun kuyruklar oluştururken Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen fotoğrafları da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"HİÇBİR ÖLÜM BU KADAR ÖLÜMSÜZ OLMADI"

Paylaşılan fotoğrafların altına "Ah bir 10 yıl daha yaşasaydın güzel Ata'm", "Allah'ın sevgili kuluymuş, nasılda parlıyor yüzü", "Hiçbir ölüm bu kadar ölümsüz olmadı", "Şerefli ve onurlu ve vakur bir naaş. Ruhu şad olsun", "Allah rahmet eylesin. Ömrü savaş meydanlarında geçmiş bir yetim. Mekanı cennet olsun", "Allah sana gani gani rahmet eylesin", "Bir ulusa harcanmış ömür", "Nurlar içinde uyu büyük Atam, ruhun şad olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o fotoğraf kareleri;