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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'dan çıkışlar durma noktasına geldi

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Bayram tatilini İstanbul'un dışında geçirmek isteyenler sabahın erken saatlerinde yola çıkınca İstanbul'un çıkış noktalarında ciddi trafik yoğunlukları yaşanmaya başladı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bayram arifesinde yola çıktı. Sabahın erken saatlerinde D-100 Karayolu Ankara istikametinde ve Çamlıca Gişeleri'nde trafik yoğunluğu oluştu.

BAKANLIK 4 BİN KAMERA İLE İZLİYOR

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünde bulunan 'Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinde' 68 bin 655 kilometrelik yolun durumu 4 bin kamera anlık olarak izleniyor. Yollarda oluşacak herhangi bir durumda ise 5 bin personel ile bin 500 makine ile müdahale edilecek.

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'dan çıkışlar durma noktasına geldi

KÖPRÜ GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'dan çıkışlar durma noktasına geldi

EK SEFERLER DÜZENLENDİ

Türkiye genelinde başlayan yoğunluk otogarlarda da etkisini gösteriyor. 1 hafta öncesine kadar bilet bulmak imkansızdı. Ancak 13 ve 25 Haziran tarihleri arasında ek seferler konuldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

Kurban Bayramı İstanbul Çamlıca trafik Ulaşım Yaşam Güncel Haberler

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