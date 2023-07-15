Tokat'ta yol kenarında bulunan ayçiçeği tarlası fotoğraf severlerin uğrak noktası oldu. Ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla birlikte Sarı ve yeşil tonların doğal güzelliğine bürünen tarla, seyahat eden vatandaşların mola noktası oldu. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan tarla, sosyal medya da büyük beğeni topluyor.

Yol kenarındaki ayçiçeği tarlası fotoğraf severlerin uğrak noktası oldu

TOKAT - Tokat'ta yol kenarında bulunan ayçiçeği tarlası fotoğraf severlerin uğrak noktası oldu.

Tokat- Turhal karayolu üzerinde Kat kasabası mevkiinde bulunan ayçiçeği tarlası yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla birlikte Sarı ve yeşil tonların doğal güzelliğine bürünen tarla, seyahat eden vatandaşların mola noktası oldu. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan tarla, sosyal medya da büyük beğeni topluyor.

Seyahat ederken Ayçiçeği tarlasını fark ettiklerini belirten Elif Dülger, "Tarla çok güzel, yolda ilerlerken fark ettik. Aracı durdurup fotoğraf çekmek istedik. Gerçekten çok güzel fotoğraflarda çektik. Burası çok güzel herkesin gelmesini de tavsiye ederim. Ayçiçeklerinin boyları çok uzun tarla içerisinde kayboluyordum ama çok güzel bir görüntüsü var" şeklinde konuştu.

"Çektiğimiz fotoğrafları da çok beğendik"

Ayçiçeklerin fotoğraflarda çok güzel olduğunu belirten Elif Evrendirek, "Arkadaşım ve ben yolculuk yaparken burayı gördük, burada durmak istedik. Ayçiçekleri renkleriyle gözlerimizi aldı, çok güzel görünüyorlar. Boyları da gayet uzun, bizde burada durup fotoğraf çekinmek istedik. Ayçiçekleri çok canlı ve güzel duruyorlar, çektiğimiz fotoğrafları da çok beğendik" dedi.