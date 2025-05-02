Yıllar sonra ilk kez görüntülendi! İşte 91 yaşındaki Semra Özal'ın son hali

91 yaşındaki Semra Özal, Ersoy Dede'ye konuştu. Eşi Turgut Özal'ı yad eden Semra Özal aldığı yaşlara rağmen dinçliği ile dikkat çekti. Semra Özal'ı çeken Ersoy Dede, Özal'ın sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Eşinin arabada müzik dinleme keyfini anlatan Semra Özal, çarşıya pazara giderken de koruma almadığını söyledi. Semra Özal, "Yalnız çarşıya giderdik, çarşıyı dolaşırdık beraber. bu yiyecek fiyatları ne, ne durumda? Artıyor mu, eksiliyor mu? Onlara da çok iyi bakardı. Takip ederdi onları" dedi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 1988'de başbakanlık yaptığı dönemde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirmişti.Özal, eşi Semra Özal ile birlikte otomobile binip köprüden geçtiği anlarda kayıt altına alındı. Direksiyon başındaki Özal'ın eşi Semra Özal'a, "Hadi bir kaset koy da neşelenelim Semra hanım" sözleri de Türk siyasi tarihinin ikonik anlarından biri oldu.