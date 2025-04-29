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Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
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Yeşilçam'ın usta ismi Meral Kurtuluş 87 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan acı haberi Film-San Vakfı duyurdu. Kurtuluş, unutulmaz oyuncu Cevat Kurtuluş'un da hayat arkadaşıydı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Meral Kurtuluş, 87 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam döneminin iz bırakan oyuncularından olan Kurtuluş'un vefat haberi sanat camiasında derin bir üzüntüye yol açtı. Meral Kurtuluş, 1992 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Cevat Kurtuluş'un eşi olarak da tanınıyordu. Uzun yıllar boyunca sahnelerde ve beyazperdede gösterdiği performansla milyonların gönlünde taht kurmuştu. Sanat hayatı boyunca çok sayıda filme ve tiyatro oyununa imza atan Kurtuluş, özellikle duygusal rollerdeki başarısıyla hafızalarda yer edinmişti.

Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun vefat haberini Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vakıf açıklamasında, "Değerli oyuncumuz Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Paylaşım kısa sürede sanat dünyasından ve sevenlerinden yoğun başsağlığı mesajları aldı.

MERAL KURTULUŞ KİMDİR?

1935 yılında Kosova'da dünyaya gelen Meral Kurtuluş, 1950 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Sanat hayatına adım atmadan önce çeşitli sahne çalışmalarında bulunan Kurtuluş, 1959 yılında oyuncu Cevat Kurtuluş ile evlendi. Sinemaya ilk adımını 1960 yılında çekilen "Ayşecik" filmiyle atan Meral Kurtuluş, izleyicinin sevgisini kısa sürede kazandı. Kariyeri boyunca yaklaşık 100 filme imza atan sanatçı, özellikle yardımcı rollerdeki başarılı performansıyla Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer aldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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