Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, batı bölgelerinde sıcaklıkların sabit kalacağını belirtirken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Eylül hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurdun kuzey ve batısında yağış beklenirken, Prof. Dr. Orhan Şen'den Doğu Karadeniz için kar uyarısı geldi.

YAĞIŞ UYARISI

Tahminlere göre, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğusunda öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.

RÜZGAR

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

ORHAN ŞEN: DOĞU KARADENİZ'E KAR YAĞABİLİR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, batı bölgelerinde sıcaklıkların sabit kalacağını belirterek, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışının görülebileceğini söyledi.

