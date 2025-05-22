Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu
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Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu
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Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu. "Ben Türkiye'nin en ünlü 10 kişisinden biriyim" diyerek izin almadan çekim yapmaya çalışan Yılmaz'a, çalışanlar çekimin yasak olduğunu belirterek mağazayı terk etmesini söyledi.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, bu kez bir mağazada yaşadığı olayla gündeme geldi.

"LÜTFEN MAĞAZADAN ÇIKAR MISINIZ?"

" Türkiye'nin en ünlü 10 kişisinden biriyim. Toplamda 25 milyon takipçim var" diyerek içeri giren İbrahim Yılmaz, çalışanlar tarafından "Mağaza içerisinde çekim yapmak yasak. Lütfen mağazadan çıkar mısınız?" denilerek mağazan kovuldu. Bu tepki karşısında neye uğradığını şaşıran Yılmaz, şirinlik yaparak durumu kurtarmaya çalıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıCem Demirkaya:

iykide insanlık ve adamlık para ile satılmıyor

Yorum Beğen184
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Haber YorumlarıYunus Sağlam:

BOŞ ADAM

Yorum Beğen171
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Haber YorumlarıFatih UYANIK:

bu hıyarı ???? kim takip eder? helede bundan sonra. ACIRIM.

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Haber YorumlarıSoner tekin:

iki sene oldu bu haber günaydın

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Kardes sen sucuklu ve kasarli tostun icindeki kilmisin?

Yorum Beğen20
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