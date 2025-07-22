Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi

Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
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Türkiye'de bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları" hissediliyor. Yarın İstanbul dahil birçok ilde rekor dereceler beklenirken, komşumuz İran'da 14 eyalette kamu kurumları tatil edildi.

Türkiye genelinde etkisini gösteren nemli ve sıcak havanın yarın rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 - 28 Temmuz tarihli hava tahmin raporuna göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nde 40 derecenin üzeri değerler görülecek.

ASFALTTA YUMURTA PİŞİRDİ

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bugün termometreler 39 dereceyi gösterirken, İbrahim Yılmaz isimli bir esnaf asfaltta yumurta deneyi yaptı. Asfaltta kırılan yumurta dakikalar içerisinde pişti.

Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi

"İSTANBUL'UN GÜNEY İLÇELERİNDE REKOR KIRILABİLİR"

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak 27C. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40C. Yarın dışarı çıkmayın. Sayın valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız." ifadelerini kullandı.

Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi

İRAN'DA KAMU KURUMLARI TATİL EDİLDİ

Öte yandan; İran'da devam eden aşırı sıcaklardan kaynaklı yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi için 23 Temmuz'da başkent Tahran dahil bir çok eyalette kamu kurumları tatil edildi. Tatil edilen eyaletler arasında Gilan, Fars, Merkezi, Rezevi Horasan, Gülistan, Elburz, Mazenderan, Kirman, Buşehr, Hürmüzgan, Huzistan, Luristan, Kuzey Horasan ve Yezd eyaletleri bulunuyor.

Tatil edilmeyen eyaletlerde ise çalışma saatleri değiştirildi. Simnan ve Kirmanşah da dahil olmak üzere birçok eyalette çalışma saatleri 06.00- 11.00 saatleri arasına çekildi.

Kaynak: AA, DHA

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSavaş da ABD ye Karşı NASIL Kazanacaz ki:

Eskiden İran a komşu demiyorduk sanki ? Sanki yeni bir gelişme oluyor ?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıSavaş da ABD ye Karşı NASIL Kazanacaz ki:

Galiba israel gevur sayılıyor Türkiye ise müslüman. Yani galiba Trump.. İsrael i.. Türkiyeye saldırtdıracak. Galiba İran ve Türkiye mecburen birlik kurmalı. Hedef galiba islam.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Hava sıcaklığını anlatmak için asfaltta yumurta kırma işini ne zaman bırakacağız.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıXxxxX:

Sakızın orucu bozup bozmadığını sormayı bıraktığımızda

yanıt9
yanıt1
Haber YorumlarıSimurg Anka:

Pişmemiş ki

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş da ABD ye Karşı NASIL Kazanacaz ki:

Bu sahte devirde haberler bu tür oluyor.

yanıt0
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