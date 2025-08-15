Yaren Leylek'in Yavruları Göç Yolculuğuna Çıktı

Yaren Leylek'in Yavruları Göç Yolculuğuna Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Eskikaraağaç köyünde Yaren Leylek ve eşi Nazlı'nın 4 yavrusundan 2'si, uydu vericileri sayesinde takip edilen göç yolculuklarına başladı. İlki Mısır'a, diğeri ise Batı Şeria'ya ulaştı.

BURSA'da balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostlukları filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne 14'üncü kez gelen Yaren Leylek ile eşi Nazlı'nın bu yıl yumurtadan çıkan 4 yavrusundan 2'si göç yolculuğuna başladı. Uydu vericileri sayesinde adım adım izlenen yavrulardan ilki 2 bin 300 kilometre uçarak Mısır'a ulaşırken, diğeri ise bin 510 kilometre yol alarak Batı Şeria'ya vardı.

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile dostlukları filme konu olan Yaren Leylek ile eşi Nazlı'nın yuvalarında büyüyen 4 yavrusundan 2'sine haziran ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından halka, iki yavruya da uydu vericisi takılarak göç yolculukları takibe alındı. 29 Temmuz'da yuvadan ayrılarak yola çıkan ilk yavru, 2 bin 300 kilometre uçarak Mısır'a ulaştı. 3 Ağustos'ta göç yolculuğuna başlayan diğer yavru ise bin 510 kilometre yol alarak Batı Şeria'ya ulaştı.

MİLLİ PARKLAR SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaren Leylek ve eşi Nazlı'nın 2 yavrusunun göç yolculuğuna başlamasının ardından kullandıkları güzergahı ve varış noktalarını gösteren haritayı resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Güncel göç haritası ve bilgiler, "Ülkemizin simge leyleği Yaren'in bu yıl dünyaya gelen 4 yavrusundan 2'si, üzerlerindeki uydu vericileri sayesinde artık adım adım izleniyor. ve güzel haber: ikisi de yuvadan ayrıldı. 29 Temmuz'da yola çıkan ilk yavru, 2 bin 300 kilometre uçarak Mısır'a ulaştı. 3 Ağustos'ta kanat çırpan kardeşi ise bin 510 kilometre yol alarak Batı Şeria'ya vardı. Bu sadece bir göç değil, aynı zamanda doğayı anlama ve koruma yolculuğu" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam

İlk karar Ankara'dan geldi! Okul servislerine okkalı zam
Alaska'daki görüşme öncesi Trump'tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor

Trump'tan görüşme öncesi Putin'e gözdağı
Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

Kahraman babanın teğmen kızı! Mezun olup diplomasını aldı
Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı

Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı

İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.