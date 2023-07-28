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Yaralı Yılan Kartalı ve Kızıl Şahin Doğal Yaşama Salındı

Yaşam Haberleri

Şırnak'ta bulunan yaralı yılan kartalı ve kızıl şahin, tedavileri sonrası doğal yaşama salındı. İdil ilçesinde bulunan yılan kartalı ve Beytüşşebap ilçesinde bulunan kızıl şahin, Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi ve ardından doğal ortamlarına salındı.

ŞIRNAK'ta yaralı bulunan yılan kartalı ile kızıl şahin, tedavileri sonrası doğal yaşama salındı.

İdil ilçesi Alakamış köyünde 18 Temmuz'da yaralı halde yılan kartalı bulundu. 6 gün sonra Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda da yaralı kızıl şahine rastlandı. Yaralı 2 kuş, Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Tedavileri sonrası kuşlar, Şırnak-Siirt kara yolundan doğal ortamlarına salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Yaşam

Beytüşşebap Şırnak Yaşam Haberler

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