Yaralı Yılan Kartalı ve Kızıl Şahin Doğal Yaşama Salındı

Şırnak'ta bulunan yaralı yılan kartalı ve kızıl şahin, tedavileri sonrası doğal yaşama salındı. İdil ilçesinde bulunan yılan kartalı ve Beytüşşebap ilçesinde bulunan kızıl şahin, Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi ve ardından doğal ortamlarına salındı.