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Yaralı tavuğa ambulansta pansuman yaptılar

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tellere takılıp ayağından yaralanan bir tavuğa, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Tavuğun ayağı sargı bezi ile sarıldı ve serbest bırakıldı. Bu olay, 2017 yılında Hatay'da yaşanan ve bir vatandaşın tavuğuna devlet hastanesinde pansuman yapılmaması sonucu ortaya çıkan görüntüleri anımsattı.

Bursa'da tellere takılıp ayağından yaralanan tavuğa sağlık ekipleri tedavi etti. Bu durum, akıllara 2017 yılında Hatay'da yaşanan bir olayı getirdi. O yıl bir vatandaş tavuğunu pansuman için devlet hastanesine götürmüş ancak çabalarına sonuç alamamıştı.

Yaralı tavuğa ambulansta pansuman yaptılar

YARALI TAVUK AMBULANSTA TEDAVİ EDİLDİ

Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde, tellerden atlamaya çalışan tavuğun ayağı tel örgünün arasına sıkışıp zedelendi. Mahallede sabit bekleme noktasında olan 112 Acil Sağlık ekipleri, tavuğun ayağının kanadığını fark etti. Tavuğu ambulansa alan ekipler, yarasını temizleyip sargı bezi ile sardı ve serbest bıraktı.

AKILLARA PANSUMAN YAPILMAYAN TAVUK GELDİ

Sağlık ekiplerinin yaralı tavuğa pansuman yapması, 2017 yılında Hatay'da yaşanan olayı akıllara getirdi. Bir vatandaş tavuğunu pansuman için devlet hastanesine götürmüş ancak çabalarına sonuç alamamıştı.

Sosyal medya kullanıcılarıysa ambulansta pansuman yapılan tavuğun görüntülerine yorum yaptı. "Yıllar önce pansuman yapılmayan bu tavuğun günahı neydi? O tavuğa neden pansuman yapmadınız?" sorusu soruldu.

Yaralı tavuğa ambulansta pansuman yaptılar
Haberler.com / Sevgi Çelik - Yaşam

Hayvan Hakları Sosyal Medya Yıldırım Sağlık Yaşam Hatay Bursa

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