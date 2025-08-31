Yangından Kaçan Karaca Doğaya Döndü

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çıkıp Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınında yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle saat 23.00 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy'deki ormana sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın, 17 Temmuz saat 12.00 sıralarında kontrol alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Gelibolu ilçesi Kavakköy mevkiindeki yaklaşık 85 hektar orman alanı zarar gördüğü tespit edildi.

Şarköy'deki orman yangınından kaçarak Gelibolu kırsalına sığınan genç bir karaca, vatandaşların ihbarı üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı. Tedavisi tamamlanan karaca doğal ortamına geri salındı.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Şarköy'deki orman yangınından kaçarak Gelibolu kırsalına sığınan genç bir karaca, duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimizce güvenli şekilde teslim alınmıştı. Gerekli tedavi süreci başarıyla tamamlanan karaca, yeniden doğal yaşam alanına sağlıklı biçimde salındı. Yaralı yaban hayvanlarına müdahale etmekle kalmıyor; aynı zamanda yaşam alanlarını korumak, çoğaltmak ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Temennimiz; ormanlarımız yanmasın, yaban hayatı zarar görmesin, doğamız nefes alsın" dedi.